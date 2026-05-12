ОККО увеличила на 35,6% уплату налогов в первом квартале 2026 года

По результатам деятельности в первом квартале 2026 года группа ОККО уплатила почти 7,3 млрд гривен налогов. Это на 35,6% больше, чем за первый квартал 2025 года.

Из общей суммы уплаченных налогов почти 1,5 млрд гривен приходится на налоги от операционной деятельности. К таким зачисляется налог на прибыль, НДС (кроме уплаченного на таможню при импорте), розничный акциз, налог на доходы физических лиц, военный сбор, плата за землю, сбор на обязательное государственное пенсионное страхование.

Еще 5,8 млрд гривен – это налоги, уплаченные при импорте, сумма которых зависит от того, какой объем топлива и других товаров ОККО импортирует напрямую.

Существенно выросли и объемы налогов, которые начисляются при выплате заработной платы работникам, – единый социальный взнос (ЕСВ), налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор (ВС). В первом квартале 2026 года на одного работника ОККО в среднем приходилось 14 498 гривен таких выплат в месяц, тогда как год назад – 12 156 гривен в месяц.

"Первый квартал 2026 года был непростым для украинского топливного ритейла. Вместе с тем для нас было сверхважно стабильно обеспечивать страну топливом – в период сложной зимы, когда оно было критически необходимым для работы генераторов и энергоустойчивости людей и бизнеса. При этом компания продолжала направлять благотворительную помощь на поддержку ВСУ и другие гуманитарные нужды. По состоянию на 1 апреля объем такой помощи уже превысил 4 млрд гривен с начала полномасштабной войны", – комментирует вице-президент ОККО по финансам Назар Купибида.

Сегодня ОККО является крупнейшим налогоплательщиком и донатором украинской армии среди сетей АЗК Украины. Всего за четыре года полномасштабной войны компания перечислила в бюджет более 77 млрд гривен налогов и сборов. Кроме того, компания направила более 4 млрд гривен благотворительной помощи на поддержку ВСУ, восстановление разрушенной инфраструктуры и другие гуманитарные нужды.