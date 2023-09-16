Одного из фигурантов дела Коломойского отпустили из-за истечения сроков досудебного расследования: что думают судьи ВАКС

Мнение судей по делу экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского разошлось. Судья Высшего антикоррупционного суда Лариса Задорожная применила меру пресечения: она хоть и не арестовала бывшую начальницу департамента межбанковских операций ПриватБанка Надежду Конопкину, но применила к ней залог в 1,61 млн грн. В то же время судья Олег Ткаченко решил, что сроки досудебного расследования исчерпаны и потому он отпустил другого фигуранта.

Как пишет в своем Telegram-канале журналист Олег Новиков, по решению Ткаченко отпустили без меры пресечения экс-заместителя руководителя направления – директора департамента межбанковского диллинга ПриватБанка Ярослава Лугового. "Почему истек срок? Сейчас попробую объяснить. В марте 2018 года вступили в законную силу "правки Андрея Лозового" (нардепа прошлого созыва от Радикальной партии). Ими предполагалось, что по делам, открытым после введения правок, расследование необходимо продолжать через следственных судей, а к поправкам – постановлениями прокурора (заместителя генпрокурора)", – написал журналист.

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Дело, в котором Коломойскому сообщили о подозрении, было открыто в 2017 году, то есть к поправкам, и там продолжали следствие постановлениями генпрокуроров. Но по этому же делу ранее уже сообщали о подозрении по другому эпизоду – растрата 8,4 млрд грн ПриватБанка экспредседателем правления учреждения Александром Дубилетом и другими. Затем по ним материалы выделили в новое производство, а старое дело оставили без подозреваемых по другим фактам.

"И вот по одному из таких фактов сообщили о подозрении уже Коломойскому, Дубилете и прочим. Однако, по мнению судьи Ткаченко, по делу уже истекли сроки расследования, потому что о подозрении в нем уже сообщали и сроки продолжали исчисляться. Вероятно, судья Задорожная другого мнения, потому что меру пресечения она таки применила. Я буду следить за этим делом. Интересно, какие решения будут по другим подозреваемым", – пояснил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Адвокаты украинского бизнесмена Игоря Коломойского, которому 2 сентября Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения на 2 месяца с альтернативой в виде залога более 509 млн грн, заявили, что вносить ее не будут. Позже залог увеличили до 3,89 млрд.

– В апреле в Украине арестовали активы компании "Укрнефтебурения", связываемой с Игорем Коломойским и его партнерами. Компания фигурирует в уголовном деле о промышленной разработке крупнейшего в Украине разведанного Сахалинского месторождения газа (Харьковская область).

– Перед тем на одном из самых престижных горнолыжных курортов мира Куршевель нашли имения представителей украинской элиты, отдыхавшей там, пока в родной стране идет война.

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