Одна во всем мире: уникальную жемчужину купили за рекордную цену

На аукционе в Великобритании продали крупнейшую шотландскую пресноводную жемчужину. Цена редчайшего лота побила исторический рекорд и превысила 93 тыс. фунтов стерлингов ($123 тыс., или 5 млн гривен).

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Как сообщает LBC, это жемчужина – была обнаружена последним ловцом жемчуга Соединенного Королевства Уильямом Абернети в 1967 году и названа в его честь. Она – самая крупная шотландская пресноводная жемчужина на памяти ныне живущих:

вес – 10,91 карат;

диаметр – 10,5-10,6 мм.

Учитывая это, она была продана на аукционе Lyon & Turnbull в Эдинбурге за 93 951 фунт стерлингов. По словам организатором торгов, это стало новым мировым рекордом для такого вида жемчуга.

"Благодаря популяризации в Кэрнкроссе шотландского жемчуга этот город стал всемирно известным местом назначения. Замечательно, что мировой рекорд цены на жемчужину Абернети и безупречный результат для коллекции Кэрнкросса в целом закрепят это наследие. Мы рады сообщить, что жемчужина Абернети нашла себе хорошего хозяина в лице нового покупателя и останется в Шотландии. Для нас было настоящим удовольствием представить эту коллекцию и увидеть восхищение, которое испытывают жители всей Великобритании и за ее пределами в отношении Кэрнкросса", – говорит руководительница ювелирного отдела Lyon & Turnbull Рут Дэвис.

Предполагается, что жемчужина Абернети могла расти в мидии более 80 лет, прежде чем быть обнаруженной Уильямом Абернети. Сам он ушел из жизни в 2021 году в возрасте 96 лет, не раскрыв, где именно совершил это открытие. А в 1998 году жемчужные промыслы полностью запретили в Шотландии.

Ценность речного жемчуга заключается в том, что он мельче морского, и попадается примерно раз на 5000 пресноводных мидий, найденных в шотландских реках. Учитывая это, на аукционе также продали ожерелье из шотландского пресноводного жемчуга за 17 640 фунтов стерлингов и другие украшения.

Ранее OBOZ.UA сообщал о жительнице Великобритании, которая обнаружила на чердаке своего дома коробку с фарфором. Женщина решила выставить "хлам" на аукцион и неожиданно заработала 162 тыс. фунтов стерлингов.

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