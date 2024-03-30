Одна из ТЭС разрушена: где в Украине ввели графики отключений электроэнергии

В Украине 30 марта графики отключений электроэнергии действуют в Харьковской области. В то же время в Одесской области удалось отменить все ограничения, хотя ситуация остается тяжелой.

Как сообщают на сайтах энергокомпаний. Ситуация в энергетике остается тяжелой, больше всего проблем – в Харьковской области.

Донецкая и Днепропетровская области: отключения света отменены.

Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в Днепропетровской и Донецкой областях.

Одесса и Одесский район: графики ограничений не применяются, однако ситуация все еще сложная.

Энергетики продолжают круглосуточные ремонтные работы в Одессе. На сегодняшний день удается избежать ограничений потребления света. " Работающее оборудование "Укрэнерго" не может на 100% обеспечить потребности Одессы и Одесского района. Поэтому в случае увеличения потребления, возможно, снова будут применены ограничения. Просим потреблять электроэнергию разумно", - отметили в ДТЭК.

Харьков и область: действуют ограничения

Новый график почасовых отключений света будет действовать с 1 по 7 апреля 2024 года, сообщила пресс-служба "Харьковоблэнерго". "Уважаемые потребители! Просим вас с пониманием отнестись к отключениям не по графику, а также тем неудобствам, которые в этой связи могут возникать. Мы должны вводить ограничения для сохранения баланса в энергосистеме региона и страны в целом", – говорится в сообщении. . Ознакомиться с обновленным графиком можно по ссылке.

Также стало известно, что Змиевская ТЭС в Харьковской области полностью разрушена в результате российского ракетного удара 22 марта. "Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полного - до значительного. Сейчас на предприятии продолжается разбор завалов и нет доступа к большей части оборудования. Поэтому возможностей более точно оценить масштаб повреждений, точные цифры относительно суммы, необходимой для восстановления, а также каких-либо прогнозов относительно времени ремонтов - нет" – заявление Центрэнерго.