Россия не сможет реализовать проект по производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ 2" в полном объеме. Из-за введенных США санкций оборудование, без которого нельзя построить третью производственную линию завода, вернулось в Китай.

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По данным gCaptain, судно Wei Xiao Tian Shi с установками для сжижения газа от Wison New Energies 10 месяцев бороздило морские просторы, но в итоге было выгружено. Вместо центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) "Новатэка" в Белокаменке Мурманской области агрегаты 19 января доставили в китайский порт Донцзао Ган.

Установки были погружены в марте 2024 года, но пока оно направлялось в Белокаменку, США ввели дополнительные санкции за сотрудничество с "Арктик СПГ 2". В результате в июле Wei Xiao Tian Shi развернулось у берегов Великобритании и отправилось обратно и пять месяцев дрейфовало в китайских водах.

Это свело на нет все планы "Новатэк" начать экспорт газа с проекта в начале 2024 года. Компания перенесла строительство третьей линии с конца лета и ее введение в эксплуатацию с 2026-го на 2028 год. Без китайских установок конструкции на заводе в Белокаменке оказались бесполезными. А сам ЦСКМС, который является единственным такого рода предприятием в России, в ноябре прекратил работу и, очевидно, был законсервирован.

Вместе с тем в октябре Wison New Energies доставила в РФ две других своих установки для второй производственной линии "Арктик СПГ 2". Тремя судна сократили путь, пойдя не в обход Африки, а через Северный морской путь в сопровождении ледокола "Сибирь". За нарушение ограничений верфь Wison в Чжоушане, откуда были отправлены установки и где осталось несколько других агрегатов, построенных для "Арктик СПГ 2", попала под санкции.

Но даже получив китайские установки для второй очереди проекта, запустить ее так и не удалось. Более того, в октябре прекратилось сжижение газа и на первой линии, а весь проект в целом в ноябре вообще почти полностью остановил его добычу.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что попавшие под санкции США танкеры из "теневого флота" Российской Федерации простаивают у берегов Китая. Таким образом, судна не могут выгрузить в совокупности более 2 миллионов баррелей нефти из РФ.

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