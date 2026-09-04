Одна из крупнейших коррупционных схем в истории Украины: фигуранты дела о преступной организации в Фонде госимущества предстанут перед судом

Дело о причинении ущерба государству преступной организацией, которую, по версии следствия, возглавлял экс-глава Фонда государственного имущества (ФГИ) Дмитрий Сенниченко, передали в суд. Раскрытие этой схемы стало одним из самых громких в истории антикоррупционных органов – участников организации обвиняют в причинении государству ущерба на сумму более 700 млн грн, а также в легализации имущества на сумму свыше 10 млрд грн.

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Обвинительный акт направил в суд прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) по материалам расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом официально сообщили оба ведомства, не называя имен фигурантов.

Однако известно, что среди обвиняемых (должности указаны на момент совершения преступления):

глава ФГИ (обстоятельства дела указывают именно на Сенниченко);

его приближенное лицо, советник главы ФГИ;

два исполняющих обязанности директора Одесского припортового завода (ОПЗ);

и. о. руководителя Объединенной горно-химической компании (ОГХК);

два владельца ООО – победителей аукциона на ОПЗ;

два физических лица.

Как работала схема

НАБУ и САП раскрыли это дело в марте 2023 года. По версии следствия, в 2019-2021 годах Сенниченко создал преступную организацию, которая пыталась установить контроль над важными государственными предприятиями, находившимися в сфере управления ФГИ.

Для этого, как утверждают правоохранители, на руководящие должности назначали подконтрольных людей. Они должны были обеспечивать заключение договоров с компаниями, связанными с участниками организации, на условиях, невыгодных для государственных предприятий.

При этом фактическое влияние на работу госкомпаний могли осуществлять люди, которые формально там не работали. Они, по данным следствия, давали руководителям указания относительно заключения договоров, проведения конкурсов и тендеров, выбора победителей и установления цен. В НАБУ такие структуры называли "бэк-офисами".

НАБУ и САП установили два основных эпизода деятельности преступной организации:

1. Коррупция на "Одесском припортовом заводе" (ОПЗ).

Один из ключевых эпизодов касается Одесского припортового завода, 99,56% акций которого принадлежит государству. По данным следствия, в начале 2020 года Сенниченко добился назначения лояльных членов наблюдательного совета ОПЗ. Впоследствии они согласовали назначение участника преступной организации директором предприятия – по данным OBOZ.UA, это Николай Парсентьев.

В 2020-2021 годах тогдашний глава ФГИ, его приближенное лицо, два исполняющих обязанности директора ОПЗ и владельцы связанных компаний, по версии следствия, незаконно продлевали действие соглашений с подконтрольным предприятием по переработке газа в карбамид и аммиак. Суть схемы, по данным правоохранителей, заключалась в занижении платы, которую ОПЗ должен был получать за переработку сырья.

При этом впоследствии преступная группа поняла, что такие продления договора могут вызвать подозрения. Поэтому они провели конкурс для отбора нового поставщика, планируя сразу организовать победу подконтрольной компании.

Однако этого не произошло, после чего результаты конкурса, как утверждают правоохранители, незаконно отменили, а договор заключили с заранее определенным ООО. В результате за период с мая 2020 года по октябрь 2021 года ОПЗ недополучил более 600 млн грн.

2. Махинации в Объединенной горно-химической компании (ОГХК).

Второй эпизод касается Объединенной горно-химической компании – предприятия, 100% которого принадлежит государству в лице ФГИ. По данным следствия, в октябре 2020 года Сенниченко добился назначения лояльного исполняющего обязанности директора ОГХК – Питера Дэвиса, гражданина Великобритании. В ОГХК тогда заявляли, что Дэвис, плохо владеющий украинским языком и законодательством, "действуя по указанию Сенниченко, просто губит стратегическое предприятие Украины".

В 2020-2021 годах руководитель, по версии правоохранителей, заключил четыре контракта с подконтрольной советнику главы ФГИ чешской компанией. По ним титансодержащее сырье продавали по заниженным ценам.

Впоследствии продукцию перепродавали уже по рыночным ценам. НАБУ также заявляло, что сырье поставлялось предприятиям России и на территорию временно оккупированного Крыма. Этот эпизод, по данным следствия, нанес государству более 111 млн грн ущерба.

Легализация миллиардов: что известно

Отдельно участников организации обвиняют в легализации имущества, полученного преступным путем, на сумму более 10 млрд грн. По данным следствия, часть средств и активов пытались вывести за границу.

Ранее НАБУ сообщало об установленных активах на сумму более 300 млн грн, которые, по версии следствия, могли быть легализованы через компании, зарегистрированные за пределами Украины. Среди них – земельные участки в Хорватии, дорогие автомобили и целый этаж квартир в жилом доме в Объединенных Арабских Эмиратах.

В феврале 2026 года НАБУ и САП сообщили о новых подозрениях в этой части дела. По данным Бюро, новых фигурантов подозревали в легализации более 300 млн грн через созданные за рубежом компании. В общей сложности количество подозреваемых по делу на тот момент составляло 15 человек.

Расследование проводилось также при участии международных партнеров. НАБУ и САП отмечают, что важную роль сыграло сотрудничество с правоохранительными органами США и европейских стран.

Напомним, Сенниченко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Решение приняли заочно, поскольку экс-чиновник находится в международном розыске. Журналисты утверждают, что он может находиться в Испании.

По данным СМИ, в начале расследования ему якобы "разрешили" выехать во Францию за прежние заслуги перед НАБУ. По некоторым данным, экс-чиновник работал на Бюро и якобы "сдавал" коррупционеров.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 сентября у директора департамента управления государственными предприятиями ФГИ Вадима Ванченко прошли. Следственные действия связаны с делом о возможном присвоении активов ГП "Государственный институт по проектированию предприятий коксохимической промышленности".

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