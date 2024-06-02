Обязательство для промышленности импортировать 80% электроэнергии станет спиралью смерти для экономики, – Каленков

Решение Кабмина, обязывающее промышленность импортировать 80% электроэнергии, приведет к остановкам предприятий, росту безработицы и экономическому коллапсу. Об этом заявил президент ОП Укрметаллургпром Александр Каленков.

По его словам, импортной электроэнергии не хватит на все предприятия, а дефицит повлечет за собой рост цен в разы.

"Если электроэнергия будет в таком недостаточном количестве, она вырастет многократно в цене. И ее все равно не будет хватать", – подчеркнул Каленков.

По его словам, это решение приведет только к ухудшению экономической ситуации и потере поставок ВСУ.

"Предприятия останавливаются, люди теряют работу, в бюджет не поступают средства. Это просто спираль смерти, в которую наши чиновники сами себя загоняют. В этом плане промышленность – это должно быть последнее, что отключается. Не говоря уже о том, что наша промышленность, например, снабжает огромное количество товаров непосредственно на оборону. Это решение вернется бумерангом – в виде закрывающихся предприятий, безработицы и коллапса экономики", – резюмировал Каленков.

Как известно, Кабмин принял изменения в постановление, предусматривающее, что любой промышленный объект должен импортировать 80% электроэнергии для своих нужд. Укрэнерго со своей стороны гарантирует промышленности еще 20%.

Бизнес выступил резко против этой инициативы, ведь цена за доставку электроэнергии через границу резко подскочит, и предприятиям будет проще просто остановиться, чем импортировать. Для Украины это означает отток валюты и падение доходов бюджета, являющегося единственным источником финансирования ВСУ. При этом бизнес не против повышения доли импорта, но не более чем до 50% – больше импортировать в Украину нет возможности.