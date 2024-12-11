В "Укрзалізниці" вскрыли масштабную схему с "дефицитными" билетами на поезда: все детали
В Украине разоблачили преступную организацию служащих "Укрзализныци" (УЗ), незаконно присвоивших более 70 млн грн за шесть месяцев 2024 года. В создании схемы подозревают главу профсоюзов УЗ, всего подозреваемых десятеро. Участники сделки занимались продажей мест в служебных купе за 300-500 евро и перепродажей реальных билетов на свободные места по цене в 2-3 раза выше настоящей.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины. Схема действовала на маршрутах международного железнодорожного сообщения.
Главным организатором схемы был председатель одной из профсоюзных организаций, фактически контролировавший все процессы, связанные с пассажирскими перевозками, утверждают в полиции. За шесть месяцев 2024 года преступники присвоили более 70 млн грн, нанося существенный ущерб АО "Укрзалізниця" и создавая искусственный дефицит билетов.
Как добавили в "Укрзализніці", в схеме были задействованы десятки человек. Компания сообщила, что в УЗ долгое время в сотрудничестве с полицией шла документация нарушений. В частности было установлено, что рядовые работники железной дороги фактически стали заложниками хорошо организованной криминальной схемы. Они вынуждены были платить "дань" группе коллег, в частности руководителю, который отвечал за работу проводников на производственном подразделении, и руководителю профсоюзной организации этого подразделения.
"Позорное явление десятилетиями сопровождало железную дорогу, и наконец совершаются действенные шаги, чтобы доказать: конец этому положить реально. Целью было не просто показательно поймать нескольких недобросовестных работников, а зафиксировать, кто именно облагает проводников "данью", – сообщили в УЗ.
Как действовала схема
- Организация преступной группы:
Руководителем был глава профсоюзной организации. Он подобрал команду из руководства и должностных лиц производственного подразделения станции "Киев-Пассажирский" и согласовывал кандидатуры на должности начальников поездов и проводников. Новых работников заставляли поступать в профсоюз и ежемесячно платить взносы, что приносило организации более 350 000 гривен. Непокорных работников увольняли, переводили на другие должности или убеждали согласиться на условия.
- Две основные схемы обогащения:
Проводники продавали нереализуемые в системе продажи места по цене 300–500 евро. В каждом вагоне было 4-6 таких мест. Или же преступники выкупали билеты на свободные места и перепродавали их по цене в два-три раза выше официальной. При этом квитанции не оформлялись, а данные пассажиров не соответствовали действительности.
- Распределение средств:
Все полученные денежные средства распределялись между участниками схемы. Львиная доля шла лидеру группы. За каждый рейс "касса" составляла:
- от 2000 гривен за маршруты внутри Украины;
- от 2 000 до 5 000 евро за международные рейсы (в Варшаву, Вену, Будапешт и т.д.).
Чтобы остановить преступную деятельность, Нацполиция в сотрудничестве с Департаментом корпоративной безопасности "Укрзалізниці" провела масштабную спецоперацию. В ходе нее:
- 80 обысков было проведено у подозреваемых, изъято почти 5 млн. гривен, черновые записи, документацию, телефоны и автомобили;
- 10 подозреваемых получили официальные уведомления о подозрении.
Продолжаются следственные действия по оглашению подозрений другим членам преступной группировки. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер.
"Состоялись масштабные обыски и изъятие вещественных доказательств, задержание подозреваемых лиц. В их отношении будут немедленно направлены ходатайства в суд об отстранении от исполнения обязанностей. А дальше будем добиваться справедливо строгих показательных судебных приговоров, чтобы этот урок остался в памяти надолго рецидивы. Рядовым сотрубникам будет предоставлена правовая защита", – резюмировали в "Укрзалізниці".
Как сообщал OBOZ.UA ранее, наблюдательный совет АО "Укрзализныця" предлагает повысить тариф на грузовые перевозки на 37%. Соответствующее решение было передано в Министерство развития общин и территорий Украины.
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