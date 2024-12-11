В "Укрзалізниці" вскрыли масштабную схему с "дефицитными" билетами на поезда: все детали

В Украине разоблачили преступную организацию служащих "Укрзализныци" (УЗ), незаконно присвоивших более 70 млн грн за шесть месяцев 2024 года. В создании схемы подозревают главу профсоюзов УЗ, всего подозреваемых десятеро. Участники сделки занимались продажей мест в служебных купе за 300-500 евро и перепродажей реальных билетов на свободные места по цене в 2-3 раза выше настоящей.

Видео дня

Об этом сообщила Национальная полиция Украины. Схема действовала на маршрутах международного железнодорожного сообщения.

Главным организатором схемы был председатель одной из профсоюзных организаций, фактически контролировавший все процессы, связанные с пассажирскими перевозками, утверждают в полиции. За шесть месяцев 2024 года преступники присвоили более 70 млн грн, нанося существенный ущерб АО "Укрзалізниця" и создавая искусственный дефицит билетов.

Как добавили в "Укрзализніці", в схеме были задействованы десятки человек. Компания сообщила, что в УЗ долгое время в сотрудничестве с полицией шла документация нарушений. В частности было установлено, что рядовые работники железной дороги фактически стали заложниками хорошо организованной криминальной схемы. Они вынуждены были платить "дань" группе коллег, в частности руководителю, который отвечал за работу проводников на производственном подразделении, и руководителю профсоюзной организации этого подразделения.

"Позорное явление десятилетиями сопровождало железную дорогу, и наконец совершаются действенные шаги, чтобы доказать: конец этому положить реально. Целью было не просто показательно поймать нескольких недобросовестных работников, а зафиксировать, кто именно облагает проводников "данью", – сообщили в УЗ.

Как действовала схема

Организация преступной группы:

Руководителем был глава профсоюзной организации. Он подобрал команду из руководства и должностных лиц производственного подразделения станции "Киев-Пассажирский" и согласовывал кандидатуры на должности начальников поездов и проводников. Новых работников заставляли поступать в профсоюз и ежемесячно платить взносы, что приносило организации более 350 000 гривен. Непокорных работников увольняли, переводили на другие должности или убеждали согласиться на условия.

Две основные схемы обогащения:

Проводники продавали нереализуемые в системе продажи места по цене 300–500 евро. В каждом вагоне было 4-6 таких мест. Или же преступники выкупали билеты на свободные места и перепродавали их по цене в два-три раза выше официальной. При этом квитанции не оформлялись, а данные пассажиров не соответствовали действительности.

Распределение средств:

Все полученные денежные средства распределялись между участниками схемы. Львиная доля шла лидеру группы. За каждый рейс "касса" составляла:

от 2000 гривен за маршруты внутри Украины;

от 2 000 до 5 000 евро за международные рейсы (в Варшаву, Вену, Будапешт и т.д.).

Чтобы остановить преступную деятельность, Нацполиция в сотрудничестве с Департаментом корпоративной безопасности "Укрзалізниці" провела масштабную спецоперацию. В ходе нее:

80 обысков было проведено у подозреваемых, изъято почти 5 млн. гривен, черновые записи, документацию, телефоны и автомобили;

было проведено у подозреваемых, изъято почти 5 млн. гривен, черновые записи, документацию, телефоны и автомобили; 10 подозреваемых получили официальные уведомления о подозрении.

Продолжаются следственные действия по оглашению подозрений другим членам преступной группировки. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

"Состоялись масштабные обыски и изъятие вещественных доказательств, задержание подозреваемых лиц. В их отношении будут немедленно направлены ходатайства в суд об отстранении от исполнения обязанностей. А дальше будем добиваться справедливо строгих показательных судебных приговоров, чтобы этот урок остался в памяти надолго рецидивы. Рядовым сотрубникам будет предоставлена правовая защита", – резюмировали в "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, наблюдательный совет АО "Укрзализныця" предлагает повысить тариф на грузовые перевозки на 37%. Соответствующее решение было передано в Министерство развития общин и территорий Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!