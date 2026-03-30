Обогнали даже Польшу и Сербию: Украина стала лидером Европы по экспорту популярного продукта

Украина в прошлом сезоне (то есть в 2024-2025 годах) заняла в Европе первое место по объемам экспорта замороженной малины, обогнав многолетних лидеров отрасли – Польшу и Сербию. И в этом сезоне есть шансы достичь подобного триумфа.

Об этом в интервью заявил президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник. Несмотря на достигнутые результаты, он считает, что перспективы для дальнейшего роста и развития сектора все же есть.

Новый лидер в Европе

Баштанник отметил, что Украина два года подряд демонстрирует отличные результаты на рынке замороженной малины, хотя сезон 2025 года все еще требует анализа, поскольку экспорт продлится как минимум до апреля-мая. Сейчас констатировать финальные цифры еще рано, считает эксперт.

"Уже сейчас можно говорить о том, что по итогам урожая 2024 года Украина заняла первое место в Европе по экспорту замороженной малины, обойдя и Польшу, и Сербию по объемам", – сказал Баштанник.

Дальнейшие перспективы

Он уверен, что есть все основания не только повторить этот рекорд в 2025/2026 маркетинговом году, но и продолжать движение в том же направлении. Сейчас сложилась такая ситуация, что Украина сейчас имеет все козыри:

более низкая себестоимость;

наращивается производство, тогда как в Сербии оно стагнирует;

конкурентнее поляков именно по себестоимости.

"Поэтому шансы на расширение рынков сбыта – вполне реальны. Надо понимать, что та же Сербия и Польша работают на этом рынке на 10 лет дольше нас. Вытеснить их непросто, но процесс идет", – резюмировал Баштанник.

