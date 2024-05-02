Обменники изменили цены на доллар: что происходит с курсом валюты в Украине

Курс доллара в Украине стабилизировался в обменниках и банках после некоторого снижения – изменения разнонаправленные и несущественные. Так, утром в четверг, 2 мая, небанковские обменники предлагают доллар в среднем по 39,25/39,85 грн (покупка/продажа). В покупке это на 3 коп. дороже, чем днем ранее, а в продаже курс снизился на 5 коп.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга. В то же время в банках стоимость наличного доллара установилась в диапазоне 39,4/39,9 грн, то есть на вчерашнем уровне. За неделю "банковский" доллар подешевел на 5 копеек, а за месяц подорожал на 40 копеек.

Курс евро в банках за последние сутки тоже не изменился. На наличном рынке евро покупают за 42,3 грн, а продают за 42,9 грн.

В свою очередь Национальный банк Украины (НБУ) на 2 мая рассчитал официальную стоимость доллара на уровне 39,64 грн. Это:

на 13 коп. дороже, чем было во вторник, 30 апреля;

на 17 коп. выше, чем неделей ранее;

на 15 коп. ниже исторического рекорда (39,79 грн/долл., был установлен 22 апреля 2024 года).

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара держится заметно выше банковского в покупке, но ниже в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 2 мая предлагают по цене 39,77/39,87 грн (покупка/продажа).

В крупнейших коммерческих банках курс доллара в продаже установился в диапазоне 39,89-39,95 грн. Покупают доллар по 38,85-39,35 грн.

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 39,3 39,9 Ощадбанк 39,5 40 ПУМБ 39,5 39,99 Сенс Банк 39,45 39,9 Укрэксимбанк 39,35 39,95 Универсал Банк 38,85 39,95

Следует учитывать, что курс в таблице может отличаться от фактического в кассах банков – финучреждения иногда снимают дополнительные комиссии. Узнать точный курс доллара можно, обратившись в колл-центр конкретного банка.

Курс доллар-гривня: чего ожидать украинцам

В Украине ожидается рост курса доллара – однако контролируемый. По прогнозу председателя правления Глобус Банка Сергея Мамедова, стоимость нацвалюты будет стремиться к уровню, заложенном в госбюджете Украины на конец 2024 года – 40,7 грн/доллар.

Соответственно, скупать доллары сейчас, в надежде обогатиться на них через некоторое время, смысла нет, отметил банкир. Он напомнил, что в течение января-марта курс доллара к гривне вырос в среднем на 2,6% и это составляет почти треть от запланированной годовой девальвации.

По словам Мамедова, в условиях, когда бюджетные прогнозы будут совпадать с реальным положением дел, дальнейшая девальвация гривни может составить еще 4,4%. А до конца года курс национальной валюты "теоретически будет снижаться малозаметными темпами – в среднем на 0,5% в месяц, ориентировочно на 0,19 грн.

"Понимаем, что рынок жив. Однако режим "управляемой гибкости", введенный регулятором, успокаивает любые проявления немотивированного роста валютных курсов, насыщая спрос из-за активных валютных интервенций на межбанке", – сказал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине инвестиционная группа ICU ухудшила прогноз роста экономики Украины на 2024 год – с 5% до 4,1% из-за российских атак на инфраструктуру, но в то же время улучшила прогноз инфляции с 10,1% до 6,4%. Прогноз курса на конец года ухудшился до 42,3 грн/долл. по сравнению с предыдущим прогнозом 40,7 грн/долл.

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