Обменники изменили цены на доллар: что происходит с курсом валюты в Украине
Курс доллара в Украине стабилизировался в обменниках и банках после некоторого снижения – изменения разнонаправленные и несущественные. Так, утром в четверг, 2 мая, небанковские обменники предлагают доллар в среднем по 39,25/39,85 грн (покупка/продажа). В покупке это на 3 коп. дороже, чем днем ранее, а в продаже курс снизился на 5 коп.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга. В то же время в банках стоимость наличного доллара установилась в диапазоне 39,4/39,9 грн, то есть на вчерашнем уровне. За неделю "банковский" доллар подешевел на 5 копеек, а за месяц подорожал на 40 копеек.
Курс евро в банках за последние сутки тоже не изменился. На наличном рынке евро покупают за 42,3 грн, а продают за 42,9 грн.
В свою очередь Национальный банк Украины (НБУ) на 2 мая рассчитал официальную стоимость доллара на уровне 39,64 грн. Это:
- на 13 коп. дороже, чем было во вторник, 30 апреля;
- на 17 коп. выше, чем неделей ранее;
- на 15 коп. ниже исторического рекорда (39,79 грн/долл., был установлен 22 апреля 2024 года).
На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара держится заметно выше банковского в покупке, но ниже в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 2 мая предлагают по цене 39,77/39,87 грн (покупка/продажа).
В крупнейших коммерческих банках курс доллара в продаже установился в диапазоне 39,89-39,95 грн. Покупают доллар по 38,85-39,35 грн.
Следует учитывать, что курс в таблице может отличаться от фактического в кассах банков – финучреждения иногда снимают дополнительные комиссии. Узнать точный курс доллара можно, обратившись в колл-центр конкретного банка.
Курс доллар-гривня: чего ожидать украинцам
В Украине ожидается рост курса доллара – однако контролируемый. По прогнозу председателя правления Глобус Банка Сергея Мамедова, стоимость нацвалюты будет стремиться к уровню, заложенном в госбюджете Украины на конец 2024 года – 40,7 грн/доллар.
Соответственно, скупать доллары сейчас, в надежде обогатиться на них через некоторое время, смысла нет, отметил банкир. Он напомнил, что в течение января-марта курс доллара к гривне вырос в среднем на 2,6% и это составляет почти треть от запланированной годовой девальвации.
По словам Мамедова, в условиях, когда бюджетные прогнозы будут совпадать с реальным положением дел, дальнейшая девальвация гривни может составить еще 4,4%. А до конца года курс национальной валюты "теоретически будет снижаться малозаметными темпами – в среднем на 0,5% в месяц, ориентировочно на 0,19 грн.
"Понимаем, что рынок жив. Однако режим "управляемой гибкости", введенный регулятором, успокаивает любые проявления немотивированного роста валютных курсов, насыщая спрос из-за активных валютных интервенций на межбанке", – сказал банкир.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине инвестиционная группа ICU ухудшила прогноз роста экономики Украины на 2024 год – с 5% до 4,1% из-за российских атак на инфраструктуру, но в то же время улучшила прогноз инфляции с 10,1% до 6,4%. Прогноз курса на конец года ухудшился до 42,3 грн/долл. по сравнению с предыдущим прогнозом 40,7 грн/долл.
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