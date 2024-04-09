Обменники и банки изменили курс доллара для украинцев: какие цены выставили на валюту
Курс доллара Украине после удешевления на выходных начал ползти вверх. Утром во вторник, 9 апреля, долларом в небанковских обменниках торгуют в среднем по 38,67/39,36 грн (покупка/продажа). В продаже это на 7 копеек дорожче, чем сутками ранее.
В банках же стоимость наличного доллара в течение суток остается на прежнем уровне – 38,85/39,3 грн, свидетельствуют данные профильного портала. А вот за неделю доллар в банках подешевел на 10 копеек в покупке и на 15 в продаже.
Курс евро в покупке не изменился, в продаже прибавил 5 копеек. На наличном рынке евро покупают за 42,2 грн, а продают за 42,85 грн.
В свою очередь Национальный банк Украины (НБУ) на 9 апреля рассчитал официальную стоимость американской валюты на уровне 38,99 грн. Это:
- на 15 копеек выше, чем в понедельник, 8 апреля;
- на 8 копеек дешевле, чем было неделю назад;
- на 35 копеек ниже исторического рекорда (39,34 грн/долл., был установлен 27 марта 2024 года).
На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара традиционно держится заметно выше банковского и в покупке, но ниже в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 9 апреля предлагают по цене 39,25/39,35 грн (покупка/продажа), что в среднем на 5-10 копеек дороже, чем днем ранее.
В коммерческих банках курс доллара в продаже колеблется в диапазоне 39,25-39,5 грн. Покупают доллар по 38,15-38,95 грн.
Приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. В кассах финучреждений могут выставлять дополнительную комиссию.
Курс доллара в Украине: что будет в ближайшие дни
В Украине ожидается существенное изменение наличного доллара – причем неоднородное: снижение в покупке и повышение в продаже. В период до 12 апреля курс американской валюты в банках будет находится в пределах от 38,4 до 39,55 грн, сообщил финансовый аналитик Алексей Козырев.
При этом подчеркивается: основная часть обменников и банков продолжит работать со спредом (разница между курсами продажи и покупки) в пределах 20-25 коп. Однако в период 10-11 апреля он может быть расширен до 20-30 копеек – "учитывая усиление валютных рисков на международных рынках".
В целом же, отмечает аналитик, несмотря на задержку американской финансовой и военной помощи, НБУ на ближайшее время имеет достаточно большой запас прочности для удержания курса гривни на приемлемом для него уровне. Достичь этого удалось, в частности, за счет поступлений от МВФ, международных финансовых организаций и других западных партнеров Украины.
Как сообщал OBOZ.UA, НБУ рассматривает возможность привязать курс гривни к евро вместо доллара. Причина – рост доли совершаемых в стране валютных сделок именно в евро.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!