Обменники и банки изменили курс доллара для украинцев: какие цены выставили на валюту

Курс доллара Украине после удешевления на выходных начал ползти вверх. Утром во вторник, 9 апреля, долларом в небанковских обменниках торгуют в среднем по 38,67/39,36 грн (покупка/продажа). В продаже это на 7 копеек дорожче, чем сутками ранее.

В банках же стоимость наличного доллара в течение суток остается на прежнем уровне – 38,85/39,3 грн, свидетельствуют данные профильного портала. А вот за неделю доллар в банках подешевел на 10 копеек в покупке и на 15 в продаже.

Курс евро в покупке не изменился, в продаже прибавил 5 копеек. На наличном рынке евро покупают за 42,2 грн, а продают за 42,85 грн.

В свою очередь Национальный банк Украины (НБУ) на 9 апреля рассчитал официальную стоимость американской валюты на уровне 38,99 грн. Это:

на 15 копеек выше, чем в понедельник, 8 апреля;

на 8 копеек дешевле, чем было неделю назад;

на 35 копеек ниже исторического рекорда (39,34 грн/долл., был установлен 27 марта 2024 года).

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара традиционно держится заметно выше банковского и в покупке, но ниже в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 9 апреля предлагают по цене 39,25/39,35 грн (покупка/продажа), что в среднем на 5-10 копеек дороже, чем днем ранее.

В коммерческих банках курс доллара в продаже колеблется в диапазоне 39,25-39,5 грн. Покупают доллар по 38,15-38,95 грн.

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 38,7 39,3 ПУМБ 38,8 39,3 Сенс Банк 38,95 39,35 Укрсиббанк 38,7 39,3 Креди Агриколь Банк 38,7 39,25 Универсал Банк 38,15 39,25 Укрэксимбанк 38,9 39,5 Укргазбанк 38,8 39,5

Приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. В кассах финучреждений могут выставлять дополнительную комиссию.

Курс доллара в Украине: что будет в ближайшие дни

В Украине ожидается существенное изменение наличного доллара – причем неоднородное: снижение в покупке и повышение в продаже. В период до 12 апреля курс американской валюты в банках будет находится в пределах от 38,4 до 39,55 грн, сообщил финансовый аналитик Алексей Козырев.

При этом подчеркивается: основная часть обменников и банков продолжит работать со спредом (разница между курсами продажи и покупки) в пределах 20-25 коп. Однако в период 10-11 апреля он может быть расширен до 20-30 копеек – "учитывая усиление валютных рисков на международных рынках".

В целом же, отмечает аналитик, несмотря на задержку американской финансовой и военной помощи, НБУ на ближайшее время имеет достаточно большой запас прочности для удержания курса гривни на приемлемом для него уровне. Достичь этого удалось, в частности, за счет поступлений от МВФ, международных финансовых организаций и других западных партнеров Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, НБУ рассматривает возможность привязать курс гривни к евро вместо доллара. Причина – рост доли совершаемых в стране валютных сделок именно в евро.

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