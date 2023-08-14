Облэнерго в более пострадавших от войны регионах испытывают финансовые проблемы, – Ильницкий

Операторы системы распределения (облэнерго), более пострадавшие от военных действий, получают меньше тарифных средств, чем более удаленные от линии фронта. Из-за этого они ограничены возможностью восстанавливать поврежденные сети.

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Об этом сообщил Михаил Ильницкий, руководитель АО "Украинские распределительные сети", на круглом столе Energy Club, посвященном подготовке к отопительному периоду.

"К сожалению, имеем такую ситуацию, когда компании, которые гораздо больше пострадали, недополучают финансовые ресурсы. И не имеют возможности нормально и полноценно восстанавливать сети даже по тем разрушенным объектам, которые сейчас мы имеем", - отметил Ильницкий.

Речь идет о Запорожьеоблэнерго, Николаевоблэнерго, Харьковоблэнерго. Причиной этого топ-менеджер компании называет то, что просмотр состоявшегося в июне и июле тарифа на распределение не учел ситуацию прифронтовых операторов системы распределения. В частности, в них существенно изменилась структура полезного отпуска и увеличили перетоки электроэнергии по сетям ОСР той электроэнергии, которая ранее перетекала по сетям ОСП.

Кроме того, регулятор отказывается проводить проверки этих компаний. Потому что, согласно разъяснениям регулятора, эти компании находятся в зоне боевых действий и у них нет таких возможностей и оснований осуществлять такие проверки.

"Это дополнительно усугубляет проблемы тех компаний, наиболее пострадавших от обстрелов и имеющих наихудшее финансовое состояние. Они еще и не имеют возможности претендовать на исправление этого финансового состояния", - подчеркнул Ильницкий.

Напомним, вице-премьер-министр, министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что власти Украины готовятся к тому, что Россия снова начнет обстреливать объекты энергетической инфраструктуры.