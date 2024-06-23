Обеспечить 20 тысяч человек светом с ветростанций мешают долги – инвестор

Инвестор призвал правительство выплатить долги в зеленой энергетике, чтобы построить запланированные ветротурбины и дать десяткам тысяч людей энергию по ветру.

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Об этом заявил Владислав АВДЕЕНКО, директор компании "Биоэнергопродукт".

"В результате неплатежей "Гарантированного покупателя" на сегодня нам должны более 30 миллионов гривен с 2019 года. Мы вынуждены были прекратить сотрудничество с ним по продаже электроэнергии по ветру", – сказал Авдеенко.

По его словам, компания хочет построить 6 МВт ветроэнергетики, но банки в условиях долгов не охотно финансируют возобновляемую энергетику.

"Все руководители банков мне объясняют: "Извини, мы не можем тебе дать деньги, не потому, что это невыгодно, не потому, что это электроэнергию не покупают, а потому, что не платежи", – сказал инвестор.

Пять ветровых электростанций, говорит Авдеенко, могли бы обеспечить электроэнергией общину с населением более 20 тысяч человек. Директор компании рассказывает, чтобы дать рынку возобновляемой энергетики развиваться, правительство должно решить три основных проблемы, которые существуют в государстве. В частности, это проблема долгов, дорогостоящего и забюрократизированного подключения новых мощностей, а также наличие ввозной пошлины и НДС на приобретенное заграницей энергетическое оборудование.

Напомним, 20 июня, после очередного обстрела энергоинфраструктуры россиянами, президент Владимир Зеленский провел Ставку, по решению которой поручил правительству разработать стратегию развития возобновляемой энергетики и распределенной генерации на уровне государства.

По данным ГП "Гарантированный покупатель" уровень задолженности перед предприятиями возобновляемой энергетики Украины составляет более 40% за 2022 год, а в текущем году уже достигает 40%. Украинская ветроэнергетическая ассоциация призывает правительство найти финансовый ресурс для Энергоатома (кредиты или облигации) долговая цепочка – ГП "Гарантированный покупатель", ЧУПы, ОСРы, Укрэнерго и производители из ВИЭ, задолженность перед которыми составляет 17 млрд грн.