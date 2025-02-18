"Нужно делать совместные проекты": Кремль предложил Трампу российскую нефть и доступ к Арктике

Пока в Украине продолжаются обсуждения о подписании соглашения с США о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых, Кремль сделал свой ход, предложив Дональду Трампу потенциальное возвращение американских нефтяных компаний в Россию. Москва также заинтересована в совместных энергетических проектах в Арктике, надеясь на возобновление экономического сотрудничества с США.

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Об этом пишут росСМИ, ссылаясь на главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, одного из трех делегатов, которых Путин отправил на переговоры в Саудовскую Аравию. Он заявил, что Москва готова вернуть на американский рынок доступ к своим природным ресурсам, а также запустить совместные проекты в Арктике.

По его словам, крупные американские нефтяные компании раньше имели в России "очень успешный бизнес", и в Кремле уверены, что они вернутся. "Почему бы им отказываться от такой возможности?" – заявил Дмитриев, намекая на то, что в случае изменения политической ситуации Вашингтон может пересмотреть свою санкционную политику.

Еще один тезис Кремля – американские компании якобы потеряли $300 млрд из-за санкций против России, а политика администрации Байдена, по словам Дмитриева, основывается на "неправильных оценках" состояния российской экономики. До полномасштабного вторжения в Украину единственной крупной американской компанией, непосредственно занимавшейся добычей нефти в России, была ExxonMobil. Она имела 30% доли в проекте "Сахалин-1", одном из крупнейших месторождений в стране.

После введения санкций ExxonMobil объявила о выходе из проекта, но фактически продать свою долю не смогла – Кремль дважды продлевал сроки окончательного выхода, последний раз до 2026 года. Кроме того, из России ушли американские нефтесервисные компании Halliburton, Schlumberger и Baker Hughes, которые помогали стране поддерживать уровень добычи нефти. Именно благодаря их технологиям в 2000-х годах РФ смогла частично компенсировать спад нефтедобычи, начавшийся еще в последние годы СССР.

В условиях санкций Кремль был вынужден срочно разрабатывать собственные технологии бурения и разведки полезных ископаемых, чтобы к 2025 году довести долю российского оборудования до 80%. Однако эти планы потерпели крах.

Несмотря на официальные заявления об импортозамещении, российские компании все еще зависимы от иностранных технологий. Более половины оборудования для гидроразрыва пласта, позволяющего увеличивать отдачу скважин и добывать труднодоступную нефть, поставляется из стран Запада.

Критическая ситуация сложилась и с управляемыми роторными системами, необходимыми для глубокого бурения – их зависимость от импорта составляет 100%. Согласно Стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ до 2050 года, принятой правительством России, страна до сих пор остается зависимой от импорта на уровне:

90% бурового оборудования;

50% горных машин;

30% наземного геофизического оборудования.

В Кремле надеются, что политика Вашингтона по отношению к Москве изменится. Известно, что во время своей первой каденции Трамп пытался наладить диалог с Путиным, а его администрация не всегда была последовательной по вопросу санкций.

Однако даже в случае изменения позиции США возвращение крупных энергетических компаний на российский рынок выглядит маловероятным. Бизнес избегает инвестирования в страны с высокими политическими рисками, а санкции и репутационные потери делают сотрудничество с Россией слишком токсичным для американских компаний.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Европейский Союз (ЕС) продолжит свою санкционную политику в отношении России, даже если США снимут санкции с страны-агрессора. В этой связи Европа уже разрабатывает 16-й пакет санкций.

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