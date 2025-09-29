Новый поставщик "обрушил" цены на нефть: что происходит на рынке

На мировых рынках подешевела нефть. Утром 29 сентября фьючерсы на марку Brent снизились на 34 цента, или 0,5% – до 69,79 доллара за баррель. А американская WTI торговалась по 65,29 за баррель, потеряв 43 цента, или 0,7%. Одной же из причин этого в экспертных кругах называют возобновление экспорта нефти из Курдского региона Ирака.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается:

Экспорт курдской нефти начался 27 сентября

Это произошло впервые за 2,5 года.

Идет нефть через Турцию.

На возобновлении импорта настаивали США.

"Цены на нефть в понедельник снизились после того, как Курдский регион Ирака возобновил экспорт сырой нефти через Турцию. По договоренности между федеральным правительством, властями Курдистана и иностранными нефтяными компаниями через порт Джейхан будет поступать 180-190 тыс. баррелей в сутки", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: ожидается, что в будущем этот объем значительно увеличится. Прогнозируется, что он составит 230 тыс. баррелей в сутки.

Еще одной причиной снижения цен, подчеркивается, стала подготовка ОПЕК+ (Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники) к увеличению объемов добычи. Ожидается, что это произойдет уже в ноябре.

Причина же этого, по словам аналитиков, кроется в желании организации "вернуть утраченную долю рынка".

"ОПЕК+ добывает почти на 500 тыс. баррелей в сутки меньше заявленных целей, что идет вразрез с ожиданиями переизбытка предложения. И чем больше организация использует свои запасы мощности, тем выше шанс неожиданных событий в октябре", – констатировали авторы материала.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, США ранее озвучили идею новых санкций против России, которые могут побудить Кремль к миру. Штаты планируют призвать своих союзников в "Большой семерке" ввести тариф на Китай и Индию в размере 100% за то, что они покупают российскую нефть. США также будут призывать своих союзников ввести санкции против организаций, поддерживающих российскую военную промышленность.

