Новый максимум за всю историю: цены на золото взлетели до рекорда

Цены на золото в мире на торгах 6 марта установили новый исторический рекорд, превысив в моменте $2146 за тройскую унцию. Это уже второй максимум за последние два дня, прошлый исторический рекорд был установлен накануне на уровне $2142.

Об этом свидетельствуют данные Trading Economics. Рост золота поддержало заявление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о том, что ФРС планирует снизить базовую процентную ставку в конце этого года.

Стоимость золота достигла максимумов и в других основных валютах, не только в долларе, отмечает Reuters. Это важно для объективной оценки ситуации на рынке: данные подтверждают, что новый рекорд связан именно с подорожанием золота, а не обвалом доллара.

Значительное подорожание золота связано со сложной ситуацией в глобальной экономике, высокими рисками инвестирования и т.д. Популярность золота традиционно растет в периоды наибольшей неуверенности рынков и нынешний рост – не исключение.

"На фоне потрясений в банковском секторе, геополитической напряженности и складывающейся экономической ситуации роль золота как актива-убежища выходит на первый план", – объясняла старшая рыночная аналитик Всемирного совета по золоту (WGC) Луиза Стрит.

Кстати, в Украине за последние несколько лет банковское золото тоже подорожало больше, чем доллар или даже биткоин. Так, если бы украинец купил унцию золота до начала полномасштабной войны, в феврале 2022-го, такое количество банковского металла к январю 2024-го подорожало бы на 24 884 грн.

Серебро, к слову, тоже растет на фоне подорожания золота. Дело в том, что инвесторы ищут более дешевый металл для инвестирования и диверсификации портфелей. Серебро торгуется в районе $25 за унцию, и только за последнюю неделю подорожало на 7%, хоть все еще далеко от своих исторических максимумов (около $48).

Как сообщал OBOZ.UA, еще в первой половине 2023 года в мире резко вырос спрос на золото. Центральные банки многих стран тогда начали вкладывать ресурсы в закупку этого металла из-за опасений глобального кризиса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!