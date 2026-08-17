Новое масштабное "большое строительство" в Украине: что хотят построить для Львова

В Украине планируют проложить евроколею (железнодорожная колея европейского образца) – от Львова к польской границе. По последним данным, ожидается, что работы продлятся до апреля-июня 2027 года.

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Впрочем, не исключено, что завершить работы удастся и раньше. Ведь, рассказали ранее в Кабмине, финансирование проекта уже обеспечено.

В свою очередь, в "Укрзалізниці" ранее сообщили о проведении открытого конкурса на аудит и проверку использования средств, выделяемых на развитие евроколеи. Как объяснили в компании, это необходимо для обеспечения "прозрачного и целевого использования международной помощи".

"Победителем тендера стало ООО "БЕЙКЕР ТИЛЛИ Украина"... Оплата работы аудиторов будет производиться за счет грантовых средств и финансирования международных партнеров", – отметили в перевозчике.

В то же время, в Львовском горсовете ранее рассказали, что для строительство европути во Львов нужно проложить 78 км новой железнодорожной линии. Пр и этом само строительство должно происходить в два этапа – на участках:

Мостиска – Скнилов;

Скнилов – Львов.

Что хотят построить в обход России

Тем временем, телеком-оператор Vodafone Украина готовится к строительству подземного дата-центра. Создавать его планируют в сочетании с проектом Kardesa – подводной волоконно-оптической кабельной системой, которая будет прокладываться по Черному морю. Ожидается, что она пойдет в обход России и соединит страну с Болгарией, Турцией и Грузией.

Ранее же в "Vodafone Украина" рассказали, что первый выход кабеля на побережье запланирован в Болгарии в 2027 году. Следующими этапами станут:

Турция,

Грузия,

Украина.

"Стоимость Kardesa превышает 100 млн. евро... Работы на украинском участке будут проходить исключительно в международно признанных безопасных зонах... Система Kardesa обеспечит увеличенную пропускную способность в Черноморском регионе – более 500 терабит в секунду дополнительно", – рассказали в операторе.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, при установке солнечных панелей в квартире специалисты советуют обращать внимание не только на площадь имеющейся площадки, но и сторону дома. Ведь от того, в какую сторону света будет "смотреть" прибор, будет зависеть и выработка – т.е., объем произведенной энергии.

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