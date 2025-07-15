"Новая почта" запустила новую услугу для украинцев: как воспользоваться

"Новая почта" запустила терминалы самообслуживания, которые позволяют быстро отправлять и получать посылки без очередей и общения с оператором. Услуга работает через безналичную оплату на POS-терминале и доступна только для предварительно упакованных посылок с объявленной ценностью до 100 000 грн.

Видео дня

Об этом говорится в публикации почтового оператора. "Теперь не надо тратить время на ожидание: несколько кликов – и посылка уже направляется к получателю", – отмечают в "Новой почте".

Почему запустили терминал самообслуживания

отправка или получение посылки занимает 2-3 минуты, тогда как традиционная процедура может длиться значительно дольше из-за ожидания в очереди;

если вы не любите лишнего общения, то терминал – это настоящая находка, вы можете сделать все самостоятельно, не разговаривая с оператором;

терминалы устанавливают во многих отделениях "Новой Почты", что делает услугу максимально доступной.

Как отправить посылку через терминал самообслуживания

подготовьте посылку: посылка должна быть предварительно упакована, если нет собственной упаковки, ее можно приобрести у оператора отделения;

посылка должна быть предварительно упакована, если нет собственной упаковки, ее можно приобрести у оператора отделения; отсканируйте штрихкод: используйте штрихкод созданной посылки или реестр посылок, или же карточку клиента в приложении, это необходимо для идентификации вашей посылки в системе;

используйте штрихкод созданной посылки или реестр посылок, или же карточку клиента в приложении, это необходимо для идентификации вашей посылки в системе; распечатайте и наклейте маркировку: терминал выдаст вам наклейку с адресными данными, которую нужно закрепить на посылке;

терминал выдаст вам наклейку с адресными данными, которую нужно закрепить на посылке; оплатите услугу: оплата осуществляется исключительно через POS-терминал – карточкой или другим безналичным способом, наличные к оплате не принимаются;

оплата осуществляется исключительно через POS-терминал – карточкой или другим безналичным способом, наличные к оплате не принимаются; оставьте посылку в специальной зоне: после оплаты положите упакованную и промаркированную посылку в отведенное место рядом с терминалом самообслуживания.

Особые условия

терминалы работают только с предварительно упакованными посылками;

максимальная объявленная ценность посылки — до 100 000 грн;

оплата осуществляется только безналичным способом через POS-терминал.

В компании уверяют, что терминалы самообслуживания позволяют избежать очередей и сэкономить время. Если раньше для отправки или получения посылки нужно было ждать, пока освободится оператор, сейчас можно самостоятельно выполнить все необходимые действия.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине начала распространяться новость, что NovaPay (входит в группу компаний "Новая Почта", предоставляет финансовые платежные услуги) с 1 июня ввела ограничение – до 5 наложенных платежей на 30 тыс. грн для физических лиц. Однако речь идет не о количестве посылок, а о финансовых операциях, которые могут быть признаны предпринимательскими и вызвать запрос о происхождении средств.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!