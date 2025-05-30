"Новая почта" заплатит украинцам за уничтоженные посылки: в каком городе разрушены депо и отделение компании

В Измаиле Одесской области разрушены депо и отделение "Новой почты" – в результате атаки вражескими "шахедами". При этом в самом почтовом операторе намерены выплатить своим клиентам компенсации за уничтоженные посылки.

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Об этом сообщили в самой "Новой почте". Там отметили:

По поводу компенсаций за посылки с клиентами уже связываются.

Никто из работников "Новой почты" во время атаки не пострадал.

"По состоянию на 08:30 пожар полностью остановлен. Мы связываемся с клиентами, чьи посылки были уничтожены в результате российской атаки относительно компенсации. И уже работаем над установкой мобильного отделения", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: будущее мобильное отделение будет призвано обеспечить жителей Измаила услугами компании. В частности, даст им возможность:

получать;

отправлять необходимые вещи.

Ранее же "Новая почта" закрыла отделение №2 в Константиновке Донецкой области. Это было последнее отделение компании в этом городе.

Там отметили: до закрытия отделение №2 работало как пункт несокрушимости. При этом утверждается: "Новая почта" не уходит из Константиновки навсегда – в компании обещают вернуться "как только это станет возможным".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Новая почта" обновила тарифы на международную доставку. Теперь стоимость посылки рассчитывается по фактическому весу, а не по объемному. В частности, если отправление объемное, но легкое – к примеру, шляпа, – то платить придется только за вес, а не за размеры.

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