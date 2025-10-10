Новая почта предупредила клиентов о задержках: почему опаздывают посылки

Клиенты Новой почты в Киеве получат свои посылки с задержками. Сортировочные терминалы не могли обрабатывать их из-за ночного массированного ракетно-дронового обстрела со стороны России.

Об этом сообщили в пресс-службе компании. "Ночью сортировочные терминалы временно не работали из соображений безопасности, поэтому часть отправлений обрабатывается с задержкой. Сейчас все процессы восстановлены – работаем на полную, чтобы как можно быстрее доставить ваши посылки", – говорится в сообщении.

Тем, кто заказал адресную доставку, советуют ожидать звонка от курьера Новой почты.

РФ атакует Новую почту

Нередко отделения, терминалы и сортировочные депо Новой почты и сами становятся мишенью для российских ударов. Последний раз это произошло вечером 5 октября, когда под вражеским обстрелом оказалось одно из отделений в Донецкой области (населенный пункт в компании не указали).

В момент попадания отделение было закрыто, поэтому ни один из работников не пострадал. Но, к сожалению, враг превратил в пепел 405 посылок общей объявленной стоимостью более 1 млн грн. Почтовый оператор пообещал компенсировать клиентам потерю отправлений.

Кроме того, 29 августа глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин сообщил о попадании вражеского беспилотника в отделение Новой почты в Краматорске Донецкой области. В результате погиб 49-летний мужчина, а 13-летняя девочка получила ранения.

За день до того, в ночь на 28 августа, под прицелом оказалось сортировочное депо Новой почты в Киеве. Ракета попала в автодвор возле отделения, где в это время находились сотрудники компании, в результате чего три человека получили ранения. Посылки не пострадали, однако клиентов предупредили о возможных задержках.

Как уже сообщал OBOZ.UA, из-за массированной атаки РФ на энергетические объекты 10 октября в ряде областей Украины ввели графики отключения электроэнергии. Обесточено значительное количество потребителей в г. Киев, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях. В этих регионах действуют аварийные отключения.

