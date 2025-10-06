Враг превратил посылки в пепел: в результате обстрела уничтожено отделение 'Новой почты' в Донецкой области. Фото

В воскресенье, 5 октября, около 18:40, под вражеским обстрелом оказалось одно из отделений Новой почты в Донецкой области. Оно было уничтожено дотла.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе компании, без уточнения в каком населенном пункте состоялась вражеская атака. В момент попадания отделение было закрыто, поэтому ни один из работников не пострадал. Но, к сожалению, враг превратил все посылки в пепел.

"405 посылок общей объявленной стоимостью более 1 млн грн оккупанты превратили в пепел. Новая почта компенсирует потерю отправлений клиентам. В ближайшее время мы свяжемся с вами и сообщим детали возмещения", – говорится в сообщении компании.

Напомним, что в субботу, 4 октября, военные российской оккупационной армии сбросили авиабомбы на многоэтажку в Славянске Донецкой области. В результате атаки ранения получили 6 человек, среди которых – ребенок.

Напомним, в ночь на воскресенье, 5 октября, страна-агрессор устроила очередную атаку на Украину. Россияне запустили ударные БпЛА типа "Шахед", крылатые и баллистические ракеты. Значительное количество вражеских средств воздушного нападения летели на запад Украины. Под атакой оказался и Львов, в области есть погибшие и раненые.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 октября оккупанты нанесли удар по Запорожью. На облцентр россияне направили не менее 10 "Шахедов" и КАБов. В городе разрушениям подверглись жилые дома, произошли пожары. Известно о жертве и раненых.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

21