Посылки украинцев могут задержаться: РФ ударила по сортировочному депо "Новой почты"

В результате ракетного удара по сортировочному депо "Новой почты" в Киеве пострадали трое сотрудников, компания оказывает им помощь. Посылки не повреждены, однако доставка может значительно задержаться из-за приостановки работы во время тревоги.

Об этом сообщает "Новая почта". В ночь на 28 августа 2025 года Россия нанесла очередной ракетный удар по столице Украины.

На этот раз под прицелом оказалась гражданская логистическая инфраструктура – сортировочное депо "Новой почты" в Киеве. Попадание ракеты пришлось на автодвор, где в это время находились сотрудники компании. В результате удара ранения получили трое сотрудников "Новой почты":

Славенский Сергей , специалист участка – в тяжелом состоянии;

, специалист участка – в тяжелом состоянии; Дульнев Иван , специалист участка – состояние средней тяжести;

, специалист участка – состояние средней тяжести; Юхимчук Юрий, водитель авто БДФ – состояние средней тяжести.

Компания сообщила, что уже обеспечивает пострадавших и их семьи всем необходимым, в частности медицинской помощью, психологической поддержкой и материальной компенсацией. По официальной информации, посылки не пострадали, однако доставка может задержаться.

Во время воздушной тревоги сортировка корреспонденции и грузов не проводилась, что повлияло на график отправлений. В компании призвали клиентов с пониманием относиться к возможным задержкам, ведь приоритетом остается безопасность людей.

В компании отмечают, что ракетные удары по гражданским объектам – это часть системной тактики России, направленной на разрушение экономической инфраструктуры Украины и запугивание населения. Удар по логистике испытывает каждый, задержки в доставке, сбои в работе почтовых операторов, повреждения объектов критической инфраструктуры.

