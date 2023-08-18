"Новая почта" бесплатно доставляет некоторые посылки: как воспользоваться

Частный почтовый оператор "Новая почта" ("НП") объявил о бесплатной доставке посылок для военных и на другие благотворительные нужды. Услуга не новая, но многие не знают, что пользоваться бесплатной услугой могут не только зарегистрированные волонтеры.

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Об этом сообщили в "Новой почте" 18 августа. "Почти у каждого украинца есть друзья, родные или близкие, воюющие на передовой. "Новая почта" доставляет посылки для военных бесплатно, то есть за свой счет. Программой может воспользоваться любой желающий", – говорится в сообщении.

Чтобы получить промокод на бесплатную доставку, нужно зарегистрироваться в специальной Google-форме от "НП". Потребуется указать такие данные:

название организации или ФИО отправителя;

код ЕГРПОУ для организаций или ИНН для физических лиц;

письмо-просьба на получение помощи (примеры можно посмотреть по ссылке );

); категория получателя помощи (военные, переселенцы, медицинские организации, приюты для животных, жители прифронтовых территорий и т.д.);

количество запланированных отправлений;

плановый вес груза;

e-mail контактного лица, куда будет отправлен промо-код.

"Промокод покрывает стоимость доставки и дополнительные услуги упаковки и хранения груза. Экспресс-накладная должна соответствовать условиям промокода", – говорится в правилах программы.

Существуют и ограничения. В частности:

на обработку заявки требуется время – срок обработки составляет два рабочих дня, в выходные (суббота и воскресенье) анкеты не обрабатываются;

возможно оставить не более 1 заявки в неделю, но количество посылок не ограничено;

для для физических лиц промокоды ограничены суммарным весом не более 1000 кг в неделю;

для неприбыльных организаций ограничение составляет не более 5000 кг в неделю.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае "Новая почта" частично возобновила отправку продуктов питания в страны ЕС. Однако пересылать можно не любую еду.

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