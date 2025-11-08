УкраїнськаУКР
Ноль генерации: какие ТЭС принадлежат Центрэнерго и почему Россия за ними охотится

Михаил Левакин
Рынки и компании
4 минуты
6,8 т.
В ночь на 8 ноября российские захватчики в очередной раз осуществили комбинированную атаку по Украине, причем целью оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры. Среди прочего, россияне нанесли удары по двум теплоэлектростанциям государственной компании "Центрэнерго" – Змиевской в Харьковской области и Трипольской в Киевской области.

Как признали в "Центрэнерго", оккупанты осуществили самый масштабный удар по украинским ТЭС с начала войны. Поэтому сейчас все станции компании остановились и не генерируют электроэнергию.

OBOZ.UA объясняет, почему российские захватчики устроили охоту на ТЭС нашей страны

О чем речь

В состав ПАО "Центрэнерго" входят всего три тепловые электростанции. Это Трипольская ТЭС (в Киевской области, город Украинка), Змиевская ТЭС (в Харьковской области, Слобожанское), и Углегорская ТЭС (в Донецкой области, город Светлодарск). Причем последняя с июля 2022 года оккупирована.

Весной прошлого года, в марте захватчики целенаправленным ударом уничтожили все блоки Змиевской ТЭС. А в апреле россияне комбинированным ударом беспилотников и ракет уничтожили и Трипольскую ТЭС.

Лишь осенью 2025 года в "Центрэнерго" заявили, что восстановили генерацию электроэнергии после указанных атак. И вот сегодня предприятие вновь заявило о нулевой генерации.

Трипольская ТЭС

Трипольская станция является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

Удар по ТЭС в прошлом году, напомним, захватчики нанесли утром 11 апреля. В станцию россияне попали ракетами типа Х-69, занялся масштабный пожар в турбинном цехе. Позже в "Центрэнерго" сообщили о полном уничтожении ТЭС.

Правительство выделило более 1,5 млрд гривен на восстановление обеих, Трипольской и Змиевской ТЭС.

Последний удар по ТЭС, который был нанесен минувшей ночью, оккупанты осуществилиударными дронами Shahed 136.

Змиевская ТЭС

Разрушенная россиянами Змиевская ТЭС ранее считалась крупнейшей электростанцией в Харьковской области и одной из крупнейших теплоэлектростанций Украины.

Впервые российско-украинская война повлияла на работу этой ТЭС еще осенью 2014 года. А именно – работу станции было приостановлено из-за критической ситуации с топливообеспечением.

А через восемь лет, в сентябре 2022 Змиевская ТЭС вместе с еще несколькими объектами энергетической инфраструктуры Украины была обстреляна российскими войсками.

Зимой того же года, во время внезапного ракетного удара по ТЭС (накануне Нового года) погибло два работника станции.

В марте 2024 года Змиевская ТЭС была полностью разрушена атаками РФ. Ее восстановили вместе с Трипольской, однако минувшей ночью россияне вновь ударили по станции.

Углегорская ТЭС

Углегорская ТЭС расположена в городе Светлодарск. Этой станции начало доставаться еще до начала российско-украинской войны. Так, в 2013 году на Углегорской ТЭС был масштабный пожар, в результате которого полностью уничтожены четыре энергоблока. Однако станция работала.

В августе 2015 года в результате боевых действий на Светлодарской дуге были разрушены воздушные линии электропередач ТЭС. А ровно через год снаряды российских наемников впервые попали непосредственно в Углегорскую станцию. Тогда был разрушен резервуар питьевой воды и несколько лабораторий станции.

В марте 2022 года обстрелами захватчиков был поврежден газопровод Углегорской ТЭС. В июне российские военные нанесли ракетами Х-22 удары по админзданию ТЭС, железнодорожному полотну и линии электропередач.

Территорию Углегорской ТЭС ВСУ контролировали, даже когда Светлодарск был уже оккупирован – до августа 2022 года. За ТЭС продолжались ожесточенные бои.

Почему враг бьет по "Центрэнерго"

Захватчики сосредоточились на ударах по "Центрэнерго", потому что эта компания является крупным производителем электроэнергии, имеет выгодное географическое положение, обеспечивает электроэнергией ключевые промышленные регионы Украины и использует различные типы угля для работы своих электростанций. Именно это делает ее важным игроком в энергетике страны.

В общем объеме производства электроэнергии Украины доля ПАО "Центрэнерго" составляет более 8%, в структуре тепловой генерации – около 18%.

Суммарная установленная мощность производственных активов ПАО – 7665 МВт. Это составляет около 14% от общей мощности электростанций Украины.

Что говорят в компании

В "Центрэнерго" утверждают, что прошлая атака сопровождалась "невиданным ранее количеством ракет и дронов, которые по несколько единиц в минуту целенаправленно попадали" по ТЭС.

Компания констатировала полную потерю того, что восстанавливалось с прошлогодней атаки, и призвала к неотложной работе по восстановлению.

"Каждый раз враг бьет еще жесточе, еще циничнее. Но, мы снова будем делать то, что умеем лучше всего, побеждая усталость и боль от потерь: восстанавливать, ремонтировать и внедрять новую генерацию!", – заявили в "Центрэнерго".

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью Украина пережила еще один массированный удар российских военных преступников. Это был, по определению президента Владимира Зеленского "очень наглый, во многом демонстративный удар" – не менее 25 баллистических ракет, также были аэробаллистические и крылатые ракеты, более 450 беспилотников различных типов.

