Незаконно присвоили более 4 га земли возле Буковеля: в Украине разоблачили масштабную схему на 14 млн

В Украине разоблачили организованную группу, которая незаконно завладела землями площадью 4,29 га вблизи "Буковеля" стоимостью более 14 млн грн, привлекая должностных лиц, регистраторов и подставных лиц. Трем фигурантам сообщено о подозрении за мошенничество и подделку документов, санкции предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины. Участники группировки использовали поддельные государственные акты образца 2001 года, создавая видимость законного приобретения права собственности на землю.

В течение 2020-2023 годов они изготавливали фиктивную техническую документацию и вносили ложные данные в Государственный земельный кадастр и реестр вещных прав. Один из организаторов выступил в роли "добросовестного приобретателя", заключив три договора купли-продажи с подставными гражданами. При этом "первоначальные владельцы" даже не догадывались, что некоторое время числились владельцами этих земельных участков.

На самом деле все участки всегда находились в государственной собственности. В то же время преступная схема имела целью скрыть незаконное завладение землей и обеспечить ее продажу или оформление под видом легальной приватизации.

Следователи Главного следственного управления Нацполиции при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований провели обыски на территории Ивано-Франковской и Ровенской областей. Во время обысков изъяты документы, материальные носители и другие доказательства, подтверждающие причастность участников к противоправной деятельности. Документирование других фактов незаконного присвоения особо ценных земель лесного фонда продолжается.

Трем фигурантам уже сообщено о подозрении в совершении мошенничества и подделки официального документа и его использования. По действующему законодательству санкции предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Производство находится под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

