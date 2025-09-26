УкраїнськаУКР
Незаконно присвоили более 4 га земли возле Буковеля: в Украине разоблачили масштабную схему на 14 млн

Дарина Герцева
Полицейские разоблачили масштабную схему незаконного присвоения земель

В Украине разоблачили организованную группу, которая незаконно завладела землями площадью 4,29 га вблизи "Буковеля" стоимостью более 14 млн грн, привлекая должностных лиц, регистраторов и подставных лиц. Трем фигурантам сообщено о подозрении за мошенничество и подделку документов, санкции предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины. Участники группировки использовали поддельные государственные акты образца 2001 года, создавая видимость законного приобретения права собственности на землю.

Полицейские разоблачили масштабную схему незаконного присвоения

В течение 2020-2023 годов они изготавливали фиктивную техническую документацию и вносили ложные данные в Государственный земельный кадастр и реестр вещных прав. Один из организаторов выступил в роли "добросовестного приобретателя", заключив три договора купли-продажи с подставными гражданами. При этом "первоначальные владельцы" даже не догадывались, что некоторое время числились владельцами этих земельных участков.

Как работала схема аферистов

На самом деле все участки всегда находились в государственной собственности. В то же время преступная схема имела целью скрыть незаконное завладение землей и обеспечить ее продажу или оформление под видом легальной приватизации.

Следователи Главного следственного управления Нацполиции при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований провели обыски на территории Ивано-Франковской и Ровенской областей. Во время обысков изъяты документы, материальные носители и другие доказательства, подтверждающие причастность участников к противоправной деятельности. Документирование других фактов незаконного присвоения особо ценных земель лесного фонда продолжается.

Трем фигурантам уже сообщено о подозрении в совершении мошенничества и подделки официального документа и его использования. По действующему законодательству санкции предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Производство находится под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

