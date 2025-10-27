Некоторые украинцы получают "специальные" зарплаты: раскрыты детали нового условия для бизнеса
С 1 октября бизнес, имеющий лицензию на розничную торговлю алкоголем, табачными изделиями, жидкостями для электронных сигарет или горючим в Украине, обязан выплачивать работникам в среднем не менее 12-16 тыс. грн. Это условие распространяется на всех работников предприятия.
Это объяснили в Государственной налоговой службе Украины. "Такое требование касается средней зарплаты не только работников торговых точек, а всех работников такого субъекта, независимо от подразделения или местонахождения", – говорится в сообщении.
Как считают среднюю зарплату
Теперь для сохранения лицензии АЗС продавцы алкоголя и табака должны обеспечить среднюю зарплату на уровне 1,5-2 минимальных зарплат. В целом ее размер определяется на основе данных налоговой отчетности, для чего учитывается:
- заработная плата, включая надбавки и премии;
- оплата первых пяти дней временной нетрудоспособности (за счет средств налогоплательщика);
- пособие по временной нетрудоспособности (за счет средств Пенсионного фонда Украины).
Сумму этих показателей делят на количество застрахованных лиц в отчетном периоде, которым начислена заработная плата. Причем учитываются все работники предприятия – даже те, кто:
- находился в отпусках без сохранения зарплаты;
- работал неполный рабочий день;
- работал по совместительству.
Какую среднюю зарплату должны платить компании
- 1,5 минимальные заработные платы (12 тыс. грн) – должны платить компании, у которых все места розничной торговли расположены за пределами, а также на расстоянии 50 км от областных центров, Киева и Севастополя, а также имеют площадь торговых залов до 500 кв. м.
- 2 минимальные заработные платы (16 тыс. грн) – если хотя бы одно место розничной торговли расположено в пределах таких административных центров или на расстоянии до 50 км до них или площадь торгового зала – более 500 кв. м.
Расстояние до ближайшего административного центра измеряется между адресом места розничной торговли и ближайшим административным центром области, городов Киева и Севастополя. Измерением занимается Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.
Условия для ФЛП, которые не имеют наемных работников
Для физических лиц – предпринимателей, которые не имеют наемных работников, установлены такие же требования к размеру общего месячного налогооблагаемого дохода, как и к средней зарплате. В частности, это зависит от местонахождения торговых точек и площади их торгового зала (не ниже 1,5-2 минимальных зарплат).
Общим месячным налогооблагаемым доходом является фактически полученная в течение календарного месяца сумма налогооблагаемого дохода от осуществления всех видов хозяйственной деятельности с учетом выбранной системы налогообложения.
Наказание для нарушителей
Предприятия должны пристально контролировать зарплатную политику, а ФЛП – общий месячный налогооблагаемый доход, чтобы избежать потери права на продажу высокодоходных товаров. Действие всех выданных им лицензий на розничную торговлю подакцизными товарами будет приостановлено, если:
- в течение трех календарных месяцев подряд в период действия лицензии размер средней ежемесячной зарплаты или общего месячного налогооблагаемого дохода не будет соответствовать установленным нормам.
Также OBOZ.UA сообщал, что с 1 января 2026 года работодатели в Украине ежеквартально должны выполнять нормативы трудоустройства лиц с инвалидностью и платить целевой взнос в случае их невыполнения. Впервые к уплате обяжут и бюджетные учреждения, а размер взноса будет определяться в зависимости от средней зарплаты и количества незанятых рабочих мест для людей с инвалидностью.
