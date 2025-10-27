Некоторые украинцы получают "специальные" зарплаты: раскрыты детали нового условия для бизнеса

С 1 октября бизнес, имеющий лицензию на розничную торговлю алкоголем, табачными изделиями, жидкостями для электронных сигарет или горючим в Украине, обязан выплачивать работникам в среднем не менее 12-16 тыс. грн. Это условие распространяется на всех работников предприятия.

Это объяснили в Государственной налоговой службе Украины. "Такое требование касается средней зарплаты не только работников торговых точек, а всех работников такого субъекта, независимо от подразделения или местонахождения", – говорится в сообщении.

Как считают среднюю зарплату

Теперь для сохранения лицензии АЗС продавцы алкоголя и табака должны обеспечить среднюю зарплату на уровне 1,5-2 минимальных зарплат. В целом ее размер определяется на основе данных налоговой отчетности, для чего учитывается:

заработная плата, включая надбавки и премии;

оплата первых пяти дней временной нетрудоспособности (за счет средств налогоплательщика);

(за счет средств налогоплательщика); пособие по временной нетрудоспособности (за счет средств Пенсионного фонда Украины).

Сумму этих показателей делят на количество застрахованных лиц в отчетном периоде, которым начислена заработная плата. Причем учитываются все работники предприятия – даже те, кто:

находился в отпусках без сохранения зарплаты;

работал неполный рабочий день;

работал по совместительству.

Какую среднюю зарплату должны платить компании

1,5 минимальные заработные платы (12 тыс. грн) – должны платить компании, у которых все места розничной торговли расположены за пределами, а также на расстоянии 50 км от областных центров, Киева и Севастополя, а также имеют площадь торговых залов до 500 кв. м.

2 минимальные заработные платы (16 тыс. грн) – если хотя бы одно место розничной торговли расположено в пределах таких административных центров или на расстоянии до 50 км до них или площадь торгового зала – более 500 кв. м.

Расстояние до ближайшего административного центра измеряется между адресом места розничной торговли и ближайшим административным центром области, городов Киева и Севастополя. Измерением занимается Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Условия для ФЛП, которые не имеют наемных работников

Для физических лиц – предпринимателей, которые не имеют наемных работников, установлены такие же требования к размеру общего месячного налогооблагаемого дохода, как и к средней зарплате. В частности, это зависит от местонахождения торговых точек и площади их торгового зала (не ниже 1,5-2 минимальных зарплат).

Общим месячным налогооблагаемым доходом является фактически полученная в течение календарного месяца сумма налогооблагаемого дохода от осуществления всех видов хозяйственной деятельности с учетом выбранной системы налогообложения.

Наказание для нарушителей

Предприятия должны пристально контролировать зарплатную политику, а ФЛП – общий месячный налогооблагаемый доход, чтобы избежать потери права на продажу высокодоходных товаров. Действие всех выданных им лицензий на розничную торговлю подакцизными товарами будет приостановлено, если:

в течение трех календарных месяцев подряд в период действия лицензии размер средней ежемесячной зарплаты или общего месячного налогооблагаемого дохода не будет соответствовать установленным нормам.

Также OBOZ.UA сообщал, что с 1 января 2026 года работодатели в Украине ежеквартально должны выполнять нормативы трудоустройства лиц с инвалидностью и платить целевой взнос в случае их невыполнения. Впервые к уплате обяжут и бюджетные учреждения, а размер взноса будет определяться в зависимости от средней зарплаты и количества незанятых рабочих мест для людей с инвалидностью.

