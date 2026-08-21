Нефть подорожала до рекордных значений: сколько стоит

На мировых рынках подешевела нефть. Утром 21 августа фьючерсы на марку Brent снизились на 23 цента, или 0,3% – до 93,55 доллара за баррель. А американская WTI подешевела на 33 цента, или 0,4% – до 86,5 доллара за баррель. Впрочем, в экспертных кругах ожидают, что финальные торги на недели зафиксируют общее удорожание ресурса – ведь за предыдущие 5 торговых дней Brent подорожала более чем на 7%, а WTI – более чем на 8%. Это привело к тому, что обе марки достигли максимальных значений с 24 июля. Причиной же этого называют затянувшуюся войну между США и Ираном.

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Об этом сообщает Reuters. Там объяснили: продолжающийся конфликт продолжает нарушать поставки из ключевого нефтедобывающего региона Ближнего Востока.

"Цены растут на фоне опасений, что неопределенность вокруг войны США и Израиля против Ирана приведет к дальнейшему сокращению поставок из крупных нефтедобывающих стран – Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ и Кувейта... Обе стороны заняли жесткие позиции, но у них нет возможности бесконечно ждать, пока ситуация изменится", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: определенные проблемы с экспортом нефти наблюдаются уже сейчас. Причинами же этого являются:

Блокирование Ормузского пролива Ираном.

Морская блокада Ирана со стороны США.

Нарушенное судоходство в Красном море из-за атак хуситов на суда.

"В четверг, 20 августа, через Ормузский пролив прошли 7 грузовых судов. Это вдвое меньше, чем днем ранее. До начала войны через этот пролив проходило около пятой части мирового потребления нефти", – констатировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Россия перенаправляет экспорт казахстанской нефти из балтийского порта Усть-Луга в Новороссийск. Это позволит Москве освободить мощности в Балтийском море для увеличения собственного экспорта нефти на фоне угрозы украинских атак в Чёрном море.

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