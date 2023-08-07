Не выполнили условия: пять компаний из Греции вернулись в список международных спонсоров войны

Пять греческих компаний-перевозчиков снова объявлены международными спонсорами войны. Они не выполнили условия о прекращении сотрудничества с Россией, которые были согласованы во время переговоров по исключению компаний из перечня.

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Об этом сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). Речь идет о таких компаниях-судновладельцах, которые занимаются морскими перевозками:

Dynacom Tankers Management (DTM);

Delta Tankers LTD;

Thenamaris Ships Management Inc.;

Minerva Marine;

TMC Tankers LTD.

Впервые они были внесены в список международных спонсоров войны еще летом 2022 года. Однако недавно украинская и греческая стороны начали переговоры, где было предложено компаниям выполнить следующие условия:

прекратить практику отключения транспондеров (устройств для отслеживания навигации судов);

прекратить практики перегрузки груза с борта на борт;

публично осудить российскую агрессию.

"Проблема отключения транспондеров и перевалки с борта на борт была решена в 11-м пакете санкций ЕС. Однако эти пять греческих компаний-перевозчиков не выполнили в установленный срок требование публичного осуждения российской агрессии. Поэтому НАПК восстановило их статус в перечне "Международные спонсоры войны", – говорится в сообщении агентства.

Как сообщал OBOZREVATEL, при этом ранее НАПК исключило из перечня спонсоров войны Peninsula Petroleum Limited. Это ирландская компания, которая занимается доставкой судового топлива.

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