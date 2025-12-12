Не хотят слезать с коррупционных схем? "Центрэнерго" саботирует модернизацию разбитой россиянами ТЭС – bihus.info

"Центрэнерго" тормозит модернизацию разбитой россиянами Трипольской ТЭС – шведский фонд Swedfund готов был предоставить грант для обновлоения одного из старых угольных энергоблоков и перевести его на биотопливо. Причина же такого "саботажа" – нежелание "слезать" с коррупционных схем на угле.

Об этом сообщает bihus.info. Отмечается:

В "Центрэнерго" сначала согласились с проектом и подписались на первый этап – разработку дорожной карты декарбонизации.

Это – пошаговая инструкция, показывающая постепенный переход от угля на более экологичное топливо. Процесс должны были оплатить европейцы – грант в размере 400 тыс. евро исполнителям этой работы согласились предоставить в Европейском инвестиционном банке.

Однако после того, как фонд Swedfund, "уже финансировавший подобные проекты в Украине", был готов поддержать идею финансово, "Центрэнерго" начало тормозить процесс.

По словам бывшего эксперта Офиса поддержки реформ Ольги Евстигнеевой, которая занималась проектом, в "Центрэнерго" говорили, что в Украине не развит рынок биотоплива, и не хотели уменьшать потребление угля – чтобы не терять на него спрос.

"Они начали этот процесс откровенно саботировать", – резюмировала она.

Причиной же таких действий компании, по словам расследователей, могут быть коррупционные схемы в компании – завязанные именно на угле. В частности, напомнили там, недавно "Центрэнерго" выдало левой фирме более 130 млн грн предоплаты", однако уголь так и не получило.

Также выяснилось, что подобные ситуации не единичны. И энергогигант может отдавать сотни миллионов, не получая уголь вообще или же получая его частично и крайне низкого качества.

"Фирмы-прокладки, уголь, миллионы кому-то в карман. Нескончаемый конвеер коррупции", – констатируется в материале.

В то же время, подчеркивается, еще до полномасштабного вторжения России было известно, что "угольные блоки изношены более чем на 90%". При этом большинство угольных шахт ныне находятся на временно оккупированной территории, а те, которые контролирует Украина, "преимущественно убыточные".

"Угольная отрасль – это черная дыра, которая ежегодно затягивает в себя миллиарды... Биотопливо же выигрывает у угля экономически... Но какие европейцы, какое биотопливо – еще же не все миллионы вложены в уголь", – саркастически резюмировали авторы материала.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, если зима окажется холодной, аварийных и почасовых отключений света в Украине не избежать – критическими будут даже средние морозы в течение недели. Тут не помогут ни импорт электроэнергии, ни внутренняя генерация.

