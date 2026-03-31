НБУ запустил продажу особенных 10 грн: купить можно только сегодня

Нацбанк продает набор из 25-ти оборотных памятных монет в 10 грн, посвященных Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Набор в виде ролика доступен в продаже только 31 марта. Цена – 459 грн. При этом на продажу монет установлен лимит – каждый желающий может приобрести не более 1 ролика.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: монета называется "Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям".

"Монета чествует мужество, самоотверженность и профессионализм личного состава ГСЧС. Который ежедневно спасает жизнь и обеспечивает безопасность граждан – как в мирное время, так и в условиях военного положения", – говорится в описании монеты.

Как выглядят особенные 10 грн

Аверс монеты (лицевая сторона) выглядит, как обычные 10 грн, какими украинцы ежедневно в больших количествах расплачиваются за разнообразные товары и услуги.

На реверсе (обратной стороне) изображен спасатель ГСЧС в полной экипировке, который держит в руках пожарный рукав и пожарный ствол. По кругу размещены надписи:

вверху – "Смелые спасать жизнь";

внизу – ГСЧС Украины.

Между надписями по обе стороны изображены стилизованные дубовые листки. Это – элементы эмблемы ГСЧС.

На сувенирной бумаге, в которой упакован каждый ролик, размещен ряд надписей. В частности:

Банкнотно-монетный двор НБУ;

оборотная памятная монета;

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Также на ней размещены: количество монет в ролике и их общая сумма. А кроме того:

графический знак гриви;

логотип Банкнотно-монетного двора НБУ;

Изображение эмблемы ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, Нацбанк не будет менять дизайн монет 1 и 2 грн в ближайшее время – даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Впрочем, полностью от этой идеи в регуляторе не отказались – ожидается, что после стабилизации ситуации в стране этот вопрос снова будет поднят.

