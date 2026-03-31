НБУ запустил продажу особенных 10 грн: купить можно только сегодня
Нацбанк продает набор из 25-ти оборотных памятных монет в 10 грн, посвященных Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Набор в виде ролика доступен в продаже только 31 марта. Цена – 459 грн. При этом на продажу монет установлен лимит – каждый желающий может приобрести не более 1 ролика.
Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: монета называется "Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям".
"Монета чествует мужество, самоотверженность и профессионализм личного состава ГСЧС. Который ежедневно спасает жизнь и обеспечивает безопасность граждан – как в мирное время, так и в условиях военного положения", – говорится в описании монеты.
Как выглядят особенные 10 грн
Аверс монеты (лицевая сторона) выглядит, как обычные 10 грн, какими украинцы ежедневно в больших количествах расплачиваются за разнообразные товары и услуги.
На реверсе (обратной стороне) изображен спасатель ГСЧС в полной экипировке, который держит в руках пожарный рукав и пожарный ствол. По кругу размещены надписи:
- вверху – "Смелые спасать жизнь";
- внизу – ГСЧС Украины.
Между надписями по обе стороны изображены стилизованные дубовые листки. Это – элементы эмблемы ГСЧС.
На сувенирной бумаге, в которой упакован каждый ролик, размещен ряд надписей. В частности:
- Банкнотно-монетный двор НБУ;
- оборотная памятная монета;
- Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Также на ней размещены: количество монет в ролике и их общая сумма. А кроме того:
- графический знак гриви;
- логотип Банкнотно-монетного двора НБУ;
- Изображение эмблемы ГСЧС.
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, Нацбанк не будет менять дизайн монет 1 и 2 грн в ближайшее время – даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Впрочем, полностью от этой идеи в регуляторе не отказались – ожидается, что после стабилизации ситуации в стране этот вопрос снова будет поднят.
