НБУ за сотни тысяч продает 100 грн с особым дизайном: как они выглядят

Нацбанк реализует памятную монету в 100 грн, отчеканенную из золота. Она называется "Боспорское царство" и стоит 221 368 грн.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:

Продажа монеты лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 4 штук.

На складе осталось 275 монет.

"Монета посвящена Боспорскому царству. Одному из античных государств Северного Причерноморья, возникшему как объединение греческих городов-колоний на берегах Керченского пролива со столицей в Пантикапее, регулярно карбировавшем свои монеты", – говорится в описании монеты.

Как выглядят золотые 100 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) размещен малый Государственный Герб Украины, под которым год чеканки монеты. Стилизованная надпись полукругом "Национальный банк Украины".

Номинал монеты размещен внизу аверса. По центру изображен фрагмент руин Пантикапея на фоне реконструкции города, справа и слева от которой – сфинксы.

На реверсе (обратная сторона) на зеркальном фоне изображен парусник. Под ним – дельфины и символизирующие воду декоративные меандровые ленты. С обеих сторон – "стилизованная застройка античного города".

Вверху на рельефном фоне – золотая пантикапейская монета статер. Под ней надпись "Боспорское царство".

Что известно о монете

Монета отчеканена из золота 900-й пробы.

Год чеканки – 2010.

Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.

Гурт – гладкий с углубленными надписями.

Общий тираж – 3 000 штук.

Продается монета в специальном футляре.

В целом же, отметим, памятные монеты – это разновидность денег, которая создается не только для обычных расчетов, но и для закрепления важных культурных и исторических смыслов. Они служат материальными свидетельствами эпохи: на них передают значимые события, даты, выдающихся людей или символы, превращая денежный знак в носитель общественной памяти.

Для их производства используют разные металлы – от недрагоценных сплавов до серебра и золота. Технология изготовления отличается повышенными требованиями: большое внимание уделяют художественной концепции, качеству рельефа и точности исполнения, чтобы монета выглядела не просто средством оплаты, а полноценным миниатюрным произведением.

Небольшие тиражи придают таким выпускам статус эксклюзивной нумизматической продукции, что делает их особенно привлекательными для коллекционеров и инвесторов. Со временем стоимость таких монет может значительно возрастать, и тогда они выходят за рамки своей утилитарной функции, превращаясь в ценный объект владения и элемент культурного наследия.

