НБУ выпустит новую монету номиналом 10 грн: как выглядит

Нацбанк объявил о плане выпустить серию монет, посвященных теме украинского авангарда. Первую монету из этой серии – "Украинский авангард. Александра Экстер" – презентовал председатель НБУ Андрей Пышный. Номинал монеты 10 гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ. Новая монета посвящена именно Александре Экстер – украинской художнице, одной из основательниц стиля ар-деко, чтобы почтить ее вклад в утверждение украинского искусства в контексте мировой культуры.

"Презентацией памятной монеты, посвященной Александре Экстер, мы начинаем новое направление. Это очередной наш шаг, чтобы вернуть свое. Дать понимание, что украинская культура, украинские авангард и модернизм были самодостаточны, и эта самодостаточность звучит на глобальном уровне. Александре Экстер не нашлось места в империи – и она привнесла украинские контекст, ритм и цвета в европейскую культуру. Ее имя сегодня звучит во всем мире, и Национальный банк Украины, запечатлевая украинских авангардистов в металле, будет делать все для того, чтобы украинцы больше знали о своем культурном наследии и гордились своей самодостаточностью", – подчеркнул Пышный.

Монета изготовлена в форме восьмиугольника из серебра 999 пробы, категория качества чеканки – "специальный анциркулейтед", масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г.

На аверсе изображен выразительный эскиз театрального костюма к испанскому танцу с цветными элементами авторства Александры Экстер, что подчеркивает ее уникальный творческий стиль.

Разрешение на использование этого эскиза "Испанский танец" в дизайне памятной монеты предоставил Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины, за что Национальный банк выражает команде музея благодарность.

На реверсе – стилизованный фрагмент оформления театральной сцены как отсылка к сценографическим работам Александры Экстер, которые отличались экспрессией и новаторским осмыслением сценического пространства.

Художник – Николай Коваленко.

Скульптор – Анатолий Демьяненко.

Тираж – до 10 000 штук.

Приобрести монету можно со 2 июня в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов.

