НБУ выпустил 10 грн с новым дизайном: как выглядит монета

В Украине ввели в оборот новую памятную монету в 10 грн. Она посвящена Медицинским силам Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщили в самом Нацбанке. Там отметили:

принимать монету должны во всех торговых точках и финансовых учреждениях;

она обязательна к зачислению на счета.

"Медицинские силы ВСУ – это надежный щит, оберегающий и спасающий жизнь и здоровье военных, защищающих нашу свободу и независимость. ... Эти монеты пронесут через время память героических поступков наших военных врачей, медицинских сестер, боевых медиков и всех других работников сектора здравоохранения, которые привлечены к медицинской эвакуации, лечению и реабилитации раненых, травмированных и больных военнослужащих", – говорится в сообщении.

Где получить монету "Медицинские силы Вооруженных сил Украины"

Как пояснили в НБУ, новые 10 грн будут поступать в банки и СІТ-компании для последующей их выдачи клиентам. В общей сложности постепенно в наличное обращение будет введено почти 10 млн штук таких оборотных памятных монет.

"В то же время часть тиража оборотной памятной монеты "Медицинские силы Вооруженных сил Украины" будет сформирована в специально оформленные ролики. В ролик будут входить 25 монет. На специально оформленной сувенирной бумаге, в которую упакован каждый ролик, размещены изображения эмблемы Командования Медицинских сил ВСУ и элементы пиксельного камуфляжа. Тираж роликов – 20 тысяч штук", – рассказали в регуляторе.

Кроме того, со 2 июля начнется реализация монет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. А также банках-дистрибьюторах:

Укргазбанк;

Таскомбанк;

ПриватБанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

Как выглядят новые монеты

Аверс монеты (лицевая сторона) – идентична аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года. На нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены:

номинал монеты;

год чеканки;

герб Украины.

На реверсе (оборотной стороне) по кругу размещен ряд надписей. Это:

профессионализм и милосердье;

Медицинские силы Вооруженных сил Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк выводит из оборота гривневые купюры, выпущенные до 2003 года. Цель – оптимизация номинального ряда. Впрочем, точная дата этого пока не определена – деньги можно будет обменять до конца действия военного положения, а также в течение трех месяцев после его прекращения.

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