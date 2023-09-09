НБУ ужесточил контроль платежей украинцев: кого обязательно проверят по новым правилам

Украинские банки обязаны проверять своих клиентов, если их расходы превышают те, которые они указали в анкетах. Каждый клиент банка при открытии счета или обновлении информации заполняет анкету, в которой указывает ожидаемый размер платежей за месяц.

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По новым правилам НБУ, которые действуют с 7 сентября, банки будут обязаны реагировать на случаи, когда заявленные суммы выше фактических. "Установлена обязанность для банков по реагированию на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом. Такое требование не распространяется на клиентов – физических лиц, осуществляющих обычные финансовые операции на суммы и в объеме, которые имеют рациональное обоснование", – отмечают в НБУ.

Вас обязательно проверят:

из-за транзакции на сумму от 400 тыс. грн;

если кто-то из сторон – участников финансовой операции имеет регистрацию, место жительства или местонахождение, счет в РФ или в государстве, которое не выполняет или ненадлежащим образом выполняет рекомендации международных межправительственных организаций;

если финансовые операции касаются политически важных лиц, членов их семей и других связанных с ними лиц;

если проводятся платежные операции по переводу средств за границу;

если осуществляются финансовые операции с наличными деньгами (внесение, перевод, получение средств);

как электронного е-резидента, осуществляющего финансовые операции.

Отдельно финмониторингу подлежат так называемые подозрительные операции, и здесь сумма не имеет значения. Например, если у субъекта первичного финансового мониторинга есть подозрение, что финансовые операции являются результатом преступной деятельности или связаны с финансированием терроризма или распространением оружия массового поражения.

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