НБУ усилил распродажу долларов: ситуация на валютном рынке заметно изменилась

Национальный банк Украины (НБУ) заметно увеличил продажу валюты на межбанковском рынке. На прошлой неделе (28 апреля - 3 мая) на рынок было продано на 20% больше валюты, чем за неделю до того.

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Об этом свидетельствуют статистические данные регулятора, согласно которым на прошлой неделе НБУ продал $742,70 млн, что на $123,8 млн больше, чем на предыдущей неделе. Это привело к изменению ситуации на наличном рынке валюты:

в понедельник продажа превысила покупку на $6,4 млн;

на следующий день покупка стала больше продажи на $6,8 млн;

в четверг отрицательное сальдо составило уже $40,6 млн.

В результате официальный укрепился с 41,75 грн до 41,4706 грн за $1, но под конец недели снова ослаб до 41,7091 грн за $1. Впрочем, на наличном рынке курс, несмотря на увеличение отрицательного сальдо, существенно не изменился, и за выходные доллар даже подешевел на 5 копеек при покупке – до 41,40 грн/$1, продажа – до 41,50 грн/$1.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", в КИТ Group констатировали, что активность домохозяйств на наличном рынке снижается третий месяц подряд. Это привело к тому, что среднедневной спрос упал с $41 млн в феврале до $17 млн в апреле.

"Это свидетельствует об уменьшении панических настроений, насыщении рынка и/или исчерпании покупательной способности населения на фоне слабого экономического роста. Еще одним фактором мог стать цикл весенних праздников, которые являются традиционным периодом распродажи валютных сбережений для празднования и финансирования краткосрочных отпусков", – прокомментировали ситуацию аналитики.

Эксперты предполагают, что курс доллара останется в узком коридоре и в ближайшие 2-4 недели будет двигаться в сторону значений 41,20-41,80 грн за $1 с незначительными отклонениями в 20-30 копеек. "Волатильность низкая, спекулятивный спрос ограничен. Среднесрочный горизонт (2-4 месяца): возможна коррекция до 42,00-42,50 грн/$1 в случае активизации импорта, ускорения инфляции или ослабления внешнего финансирования", – прогнозируют в компании.

Также OBOZ.UA сообщал, что в мае межбанковский и наличный курсы доллара в Украине будут двигаться в широком диапазоне, при этом не исключается укрепление гривны. А ключевыми рисками для украинского валютного рынка будут внешнеполитические факторы.

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