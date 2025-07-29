В Украине хотят отменить 10 копеек: что задумали в Нацбанке

В Национальном банке рассматривают возможность прекратить выпускать монеты 10 копеек. Ожидается, что этот процесс стартует в октябре. В настоящее время в обращении находится 4,1 млрд монет 10 копеек.

Видео дня

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:

Также монеты будут постепенно изымать из обращения .

. Однако до принятия отдельного решения об их окончательном изъятии эти разменные монеты и дальше будут оставаться в обращении.

В частности, подчеркивается, при наличии у покупателя монет номиналом 10 копеек он сможет и дальше ими рассчитываться. А в случае наличия таких монет у продавца, он сможет выдать покупателю остаток этого номинала.

"Банки Украины могут принимать от граждан и бизнеса монеты номиналом 10 копеек для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для выполнения платежных операций. В то же время, попадая в банки, такие монеты не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их перечисления и утилизации", – объяснили в НБУ.

Почему в НБУ хотят отменить 10 копеек

Причиной же, по которой 10 копеек не намерены больше выпускать, в НБУ назвали снижение роли таких монет в расчетах. А потому, отмечается, решение о постепенном изъятии их позволит сократить расходы на:

Изготовление.

Обработку.

Транспортировку.

Хранение.

Обращение таких монет.

Окончательного решения еще нет

В то же время, подчеркивается, окончательного решения по отмене 10 копеек пока не принято. Более того, саму эту идею НБУ решил вынести на общественное обсуждение.

Для этого регулятор опубликовал все необходимые документы для ознакомления. В частности:

"Замечания и предложения к проекту Постановления принимаются согласно форме предоставления замечаний и предложений до 07 августа 2025 включительно", – отмметили в Нацбанке.

В Украине отменят 50 копеек

В свою очередь, глава НБУ Андрей Пышный ранее сообщил, что НБУ намерен отчеканить следующий тираж 50 копеек под названием "шаги". Однако для этого народные депутаты должны поддержать идею о переименовании украинской разменной монеты.

"Мы в шаге от того момента, когда эту идею, время которой наступило, наконец нельзя будет остановить. ... 50 копеек мы должны будем еще некоторое время дочеканивать. Их в обращении примерно на уровне полутора миллиардов. И мы хотим, чтобы следующий тираж, который мы должны будем отчеканить, уже был отчеканен не копейками, а шагами", – говорится в сообщении.

Вместе с тем в Нацбанке подчеркнули, что не планируют специально из-за смены названия изымать из денежного обращения монеты, номинированные в копейках, и обменивать их на шаги. Соответственно:

монеты "копейка" и "шаг" будут в обращении параллельно;

"гражданам не нужно будет принимать дополнительные меры для обмена копеек на шаги".

При этом он подчеркнул: дизайн 50 шагов в настоящее время не готов. Тем не менее, его начнут разрабатывать сразу после решения Верховной Рады о переименовании монет.

Как сообщал OBOZ.UA, в то жде время, дизайн монет в 1 и 2 грн в ближайшее время менять не будут. Причем даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Однако полностью от этой идеи в НБУ также не отказались – ожидается, что в будущем к этому вопросу там все же вернутся.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!