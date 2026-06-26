НБУ продает уникальные 100 грн с особенным дизайном: как выглядят

Нацбанк продает отчеканенную из золота памятную монету в 100 грн. Она называется "Боспорское царство" и стоит (на дату последней реализации) – 209 083 грн.

Видео дня

Об этом сообщают в НБУ. Там отмечают: монета посвящена Боспорскому царству, которое регулярно чеканило свои монеты.

"Это одно из античных государств Северного Причерноморья. Возникло как объединение греческих городов-колоний на берегах Керченского пролива со столицей в Пантикапее", – говорится в описании монеты.

Что известно о монете

Монета отчеканена из золота 900-й пробы.

Год чеканки – 2010.

Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.

Гурт – гладкий с углубленными надписями.

Общий тираж – 3 000 штук.

На складе осталась 191 монета .

. Продается монета в специальном футляре.

Каждый покупатель может приобрести не более 6 монет.

Как выглядят золотые 100 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) размещен малый Государственный Герб Украины, под которым год чеканки монеты. Стилизованная надпись полукругом "Национальный банк Украины".

Номинал монеты размещен внизу аверса. По центру изображен фрагмент руин Пантикапея на фоне реконструкции города, справа и слева от которой – сфинксы.

На реверсе (обратная сторона) на зеркальном фоне изображен парусник. Под ним – дельфины и символизирующие воду декоративные меандровые ленты. С обеих сторон – "стилизованная застройка античного города".

Вверху на рельефном фоне – золотая пантикапейская монета статер. Под ней надпись "Боспорское царство".

В целом же, отметим, памятными считаются монеты, выпущенные в честь определенного события, личности, юбилея, исторического явления или культурного объекта. В отличие от обычных, памятные монеты имеют специальный дизайн и выпускаются ограниченным тиражом. Они могут быть:

оборотными (формально являются законным платежным средством);

коллекционными (из драгоценных или недрагоценных металлов, преимущественно для нумизматов).

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, Нацбанк не будет в ближайшее время менять дизайн монет 1 и 2 грн. Однако в будущем такая возможность не исключается.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!