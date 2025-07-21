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НБУ продает специальные 5 грн с особым дизайном: как выглядят

Роман Костюченко
Рынки и компании
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НБУ продает специальные 5 грн с особым дизайном

НБУ продает памятную монету, посвященную уникальной технике плентанизма украинского художника Ивана Марчука. Ее номинал составляет 5 грн. Цена – 472 грн за штуку.

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Об этом сообщили в самом Нацбанке. Там отметили:

  • Монета получила название "Плентанизм (Иван Марчук)".
  • Лимит продукции на одного покупателя составляет 10 штук.
  • На складе осталось всего 440 штук.
  • Продается монета в специальном паковании.

"Авторский стиль, подобный кружеву из тончайших мазков, придает картинам объемности, создавая иллюзию динамического света игрой оттенков. Эта памятная монета служит почетом выдающемуся мастеру, чье дарование и новаторский подход к живописи получили признание во всем мире", – говорится в описании монеты.

НБУ продает памятную монету , посвященную уникальной технике плентанизма украинского художника Ивана Марчука

Как выглядит монета

На аверсе (лицевой стороне) монеты в центре композиции изображен изображен фрагмент картины "Пробуждение", созданной Марчуком в 1992 году. Мотив дизайна – круг, ассоциативно напоминающий солнце.

Справа от композиции на матовом фоне размещены надписи "УКРАЇНА", номинал и графический символ гривни. А кроме того:

  • год чеканки;
  • малый Государственный Герб Украины;
  • логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.
Как выглядит монета

На реверсе (обратной стороне) изображен фрагмент картины "Пробуждение" – образ девушки с голубо-желтой лентой на голове. Она стоит на фоне цветущих родных просторов, что, объяснили в регуляторе, символизирует пробуждение Украины.

НБУ продает особенные 5 грн

Что известно о монете

  • Номинал – 5 грн.
  • Год чеканки – 2024.
  • Диаметр – 35 мм.
  • Тираж – 75 000 штук.
  • Гурт – рифленый.
  • Материал чеканки – нейзильбер.
  • Категория качества чеканки – специальный анциркулейтед.
  • Серия – "Украинское наследие".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине выводят из оборота монеты, выпущенные до 2003 года. Таким образом НБУ намерен оптимизировать номинальный ряд. Украинцы же могут обменять такие копейки – времени есть до окончания военного положения и в течение еще трех месяцев после его прекращения.

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