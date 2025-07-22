НБУ продает новые 5 грн: как выглядят

Нацбанк открыл продажу новой монеты номиналом 5 грн. Она называется "Украинская бавовна. БПЛА Vampire" и стоит 178 грн.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили, что монета:

Вошла в серию "Вооруженные силы Украины".

Посвящена мощному многоцелевому дрону Vampire.

Продается в лимитированном количестве – одна монета в одни руки.

"Эта памятная монета отмечает вклад украинских инженеров, разработчиков военных и технологических решений, изменяющих ход современной войны. И усиливающих обороноспособность государства", – говорится в описании монеты.

Как выглядят новые 5 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) изображена изуродованная поверхность земли с характерными кратерами от взрывов. В левой части композиции размещены окопы. Справа – подбитый пылающий вражеский танк. Вверху – зависший в полете силуэт дрона Vampire.

В центральной части композиции размещен малый Государственный Герб Украины. Ниже:

Надпись "УКРАЇНА".

Номинал.

Графический знак гривни.

Год чеканки монеты.

Внизу по центру размещен логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

На реверсе монеты (обратной стороне) изображен гексакоптер Vampire – в полете при сбросе боеприпаса. Фоном служит стилизованное облако с молниями, "символизирующими мощь, скорость и неотвратимость ударов, наносимых этим беспилотником". В верхней части монеты – надпись VAMPIRE.

Что известно о монете

Материал чеканки – нейзильбер (сплав меди, никеля и цинка).

Тираж – до 50 тыс. штук.

Гурт – рифленый.

Продается в сувенирной упаковке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине выводят из оборота монеты, выпущенные до 2003 года. Таким образом НБУ намерен оптимизировать номинальный ряд. Украинцы же могут обменять такие копейки – времени есть до окончания военного положения и в течение еще трех месяцев после его прекращения.

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