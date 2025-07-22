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НБУ продает новые 5 грн: как выглядят

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
2,2 т.
НБУ продает новые 5 грн: как выглядят

Нацбанк открыл продажу новой монеты номиналом 5 грн. Она называется "Украинская бавовна. БПЛА Vampire" и стоит 178 грн.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили, что монета:

  • Вошла в серию "Вооруженные силы Украины".
  • Посвящена мощному многоцелевому дрону Vampire.
  • Продается в лимитированном количестве – одна монета в одни руки.

"Эта памятная монета отмечает вклад украинских инженеров, разработчиков военных и технологических решений, изменяющих ход современной войны. И усиливающих обороноспособность государства", – говорится в описании монеты.

Нацбанк открыл продажу новой монеты номиналом 5 грн

Как выглядят новые 5 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) изображена изуродованная поверхность земли с характерными кратерами от взрывов. В левой части композиции размещены окопы. Справа – подбитый пылающий вражеский танк. Вверху – зависший в полете силуэт дрона Vampire.

В центральной части композиции размещен малый Государственный Герб Украины. Ниже:

  • Надпись "УКРАЇНА".
  • Номинал.
  • Графический знак гривни.
  • Год чеканки монеты.

Внизу по центру размещен логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

Как выглядят новые 5 грн

На реверсе монеты (обратной стороне) изображен гексакоптер Vampire – в полете при сбросе боеприпаса. Фоном служит стилизованное облако с молниями, "символизирующими мощь, скорость и неотвратимость ударов, наносимых этим беспилотником". В верхней части монеты – надпись VAMPIRE.

Сколько стоят новые 5 грн

Что известно о монете

  • Материал чеканки – нейзильбер (сплав меди, никеля и цинка).
  • Тираж – до 50 тыс. штук.
  • Гурт – рифленый.
  • Продается в сувенирной упаковке.
Новые 5 грн продают в сувенирной упаковке

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине выводят из оборота монеты, выпущенные до 2003 года. Таким образом НБУ намерен оптимизировать номинальный ряд. Украинцы же могут обменять такие копейки – времени есть до окончания военного положения и в течение еще трех месяцев после его прекращения.

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