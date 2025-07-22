НБУ продает новые 5 грн: как выглядят
Нацбанк открыл продажу новой монеты номиналом 5 грн. Она называется "Украинская бавовна. БПЛА Vampire" и стоит 178 грн.
Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили, что монета:
- Вошла в серию "Вооруженные силы Украины".
- Посвящена мощному многоцелевому дрону Vampire.
- Продается в лимитированном количестве – одна монета в одни руки.
"Эта памятная монета отмечает вклад украинских инженеров, разработчиков военных и технологических решений, изменяющих ход современной войны. И усиливающих обороноспособность государства", – говорится в описании монеты.
Как выглядят новые 5 грн
На аверсе монеты (лицевой стороне) изображена изуродованная поверхность земли с характерными кратерами от взрывов. В левой части композиции размещены окопы. Справа – подбитый пылающий вражеский танк. Вверху – зависший в полете силуэт дрона Vampire.
В центральной части композиции размещен малый Государственный Герб Украины. Ниже:
- Надпись "УКРАЇНА".
- Номинал.
- Графический знак гривни.
- Год чеканки монеты.
Внизу по центру размещен логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.
На реверсе монеты (обратной стороне) изображен гексакоптер Vampire – в полете при сбросе боеприпаса. Фоном служит стилизованное облако с молниями, "символизирующими мощь, скорость и неотвратимость ударов, наносимых этим беспилотником". В верхней части монеты – надпись VAMPIRE.
Что известно о монете
- Материал чеканки – нейзильбер (сплав меди, никеля и цинка).
- Тираж – до 50 тыс. штук.
- Гурт – рифленый.
- Продается в сувенирной упаковке.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине выводят из оборота монеты, выпущенные до 2003 года. Таким образом НБУ намерен оптимизировать номинальный ряд. Украинцы же могут обменять такие копейки – времени есть до окончания военного положения и в течение еще трех месяцев после его прекращения.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!