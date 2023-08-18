НБУ переписал правила для валютных обменников: что нужно знать клиентам

В Украине внесены изменения в порядок совершения отдельных операций в иностранной валюте. В частности, они касаются правил обмена валют в банках и небанковских финучреждениях. Новые правила вступят в силу с 19 августа.

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Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ). Так, с 19 августа расширяется перечень информации, которая должна размещаться в кассе банка или обменника на видном для клиентов месте.

Вводится требование указывать такие данные:

Информация о юридическом лице. Речь идет о данных юрлица самого финучреждение. Кроме них, должны быть указаны местоположения, номер телефона или горячей линии, адреса электронной почты, ссылки на интернет-страницу (при наличии).

Речь идет о данных юрлица самого финучреждение. Кроме них, должны быть указаны местоположения, номер телефона или горячей линии, адреса электронной почты, ссылки на интернет-страницу (при наличии). Контрактная информация Национального банка. В этом случае тоже требуется указать адрес, номер телефона универсальной "горячей линии", адреса электронной почты, ссылки на официальный сайт НБУ.

Таким образом, клиенты будут точно знать, куда обращаться с вопросами или жалобами на работу финучреждения. Сначала рекомендуется обратиться к юрлицу, а если это не помогло – в Национальный банк.

Полный список информации в банке/обменнике теперь должен включать такие пункты:

копия приказа (распоряжение) об установлении курсов купли и продажи иностранных валют;

перечень валютно-обменных операций, совершаемых кассой, пунктом обмена;

уведомление об обязательности совершения кассиром операции в случае обращения клиента с отказом от валютно-обменной операции;

выписка из приказа об установлении тарифов комиссионного вознаграждения за совершение операции по обмену наличных денег;

уведомление о кассире кассы, совершающем валютно-обменные операции;

копия банковской лицензии или лицензии/выписки из реестра лиц, которым выдана лицензия на осуществление валютных операций;

местонахождение кассы;

информация о юридическом лице;

контактная информация НБУ.

Другое изменение, которое вводится с 19 августа, предусматривает расширение возможностей физлиц-нерезидентов. Они получат возможность получать на гривневые счета средства, уплата которых предусмотрена условиями гражданско-правовых договоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы жалуются, что банки якобы специально выдают им при обмене валют и снятии средств с долларовых депозитов потрепанные и старые купюры. Однако финучреждения отвечают, что имеют полное право выдавать клиентам старые доллары.

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