Назван самый популярный поезд "Укрзалізниці": цена билетов

Самым популярным поездом среди украинцев в сентябре стал №128 Запорожье – Львов. За месяц он перевез более 50 тыс. пассажиров. Стоимость билетов в плацкарт (на рейс 29 октября) в этом поезде составляет 276,91 грн.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили, что в топ-3 самых популярных поездов также вошли скоростные поезда перемышльского направления:

№705/706 Киев – Перемышль, 49 тыс. пассажиров;

№715/716 Киев – Перемышль, 46 тыс. пассажиров.

В целом же, в сентябре "Укрзалізниця" перевезла 2,2 млн пассажиров. Однако, признали там, в этом месяце динамика пассажирских перевозок традиционно "идет на убыль по сравнению с летним сезоном".

"В низкий сезон железнодорожники уже готовятся к зимнему пику перевозок. Производя необходимые ремонты инфраструктуры и работая над дальнейшим обновлением подвижного состава", – говорится в сообщении.

Сколько стоят билеты на поезд Запорожье – Львов

Билеты на самый популярный поезд в сентябре – №128 Запорожье – Львов – продают в плацкартные и вагоны с купе. На рейс 29 октября они продаются по:

плацкарт – 276,91 грн;

купе – 429,23 грн.

Из Запорожья поезд отправляется 29 октября в 9:40. Прибытие во Львов – 30 октября в 12:20. Т.е., в дороге поезд пробудет больше суток.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на некоторые поезда "Укрзалізниця" продает билеты всего за 10 дней до отправления, а не за 20, как на большинство рейсов. Причина – обстоятельства, вызванные войной.

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