Национализацию Ocean Plaza пытаются остановить в интересах российского олигарха? Как Хмельницкий, Иванов, Ротенберг и Украина делят ТРЦ

Компания "Ланита Инвест", являющаяся миноритарным владельцем ТРЦ Ocean Plaza, пытается через суд признать кредит перед оффшорной компанией подсанкционного российского олигарха Аркадия Ротенберга недействительным. Однако , на самом деле такой иск может затянуть процесс национализации Ocean Plaza на годы.

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Такое мнение на своей странице в Facebook озвучил Андрей Журжий, основатель Inzhur. Напомним , ИС Лыбидь - владелец ТРЦ Ocean Plaza. 66,65% компании принадлежит Фонду государственного имущества Украины, а 33,35% – компании "Ланита Инвест". "Ланита Инвест" еще до августа 2023-го, согласно данным Youcontrol, официально находила бизнесмена Василию Хмельницкому. Его партнер в этой компании – Андрей Иванов. Еще в 2022- м Хмельницкий заявлял , что свою долю в компании продал Иванову, а "51% точно принадлежит россиянам".

Сейчас официальный владелец "Ланита Инвест" – Константин Костенко. Журжий заявляет, что компания до сих пор принадлежит "бизнесменам Андрею Иванову и Василию Хмельницкому" . Именно адвокат "Ланита Инвест" Анна Ищенко обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском к компании Ротенберга о том, чтобы признать кредит, полученный еще в 2009 году на строительство ТРЦ, недействительным. В то же время, Министерство юстиции через ВАКС пытается забрать у Ротенберга право требовать этот кредит.

То есть государство Украины через Минюст пытается забрать у российского подсанкционного олигарха право требовать кредита перед компанией, владеющей ТРЦ. В то же время интересы "ИС Лыбидь" в суде представляет адвокат миноритарного акционера "Ланита Инвест".

"ИС Лыбидь (которая на 66,65% принадлежит Фонду госимущества) через адвоката Анну Ищенко (являющуюся представительницей Ланита Инвест) обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском к стороне ротенберга о признании недействительным того же кредитного договора. А именно: признание недействительным условие п. 2.3. кредитного договора №1 от 27.10.2009 об установлении процента ставки из расчета 20%; признание обязательства ИС Лыбидь по кредитному договору №1 от 27.10.2009 прекращено с 30.06.2024 по ставке 14,41%", – пояснил Журжий.

Государство Украина могло очень быстро забрать у компании Ротенберга право потребовать кредит. Ведь права о применении санкций разрешаются в течение 30 дней, апелляционную жалобу на решение можно подать в течение 5 дней, рассмотрение апелляционной жалобы длится 15 дней.

"Но теперь есть параллельное дело в Хозяйственном суде – который через 3 месяца только начнет подготовительное заседание. А учитывая, что такие дела не имеют сокращенных сроков рассмотрения, это может длиться годами! Учитывая изложенное, усматривается: иск от имени ИС Лыбидь подан в интересах Ротенберга, чтобы не допустить реальную национализацию его активов и максимально затянуть процесс", – пояснил Журжий.

В то же время компания "Ланита Инвест" напротив заявила, что наоборот пытается упростить процедуру. Как сообщалось, в июле 2023 года Высший антикоррупционный суд национализировал 100% ООО "Авангард-Виларти", конечными бенефициарными владельцами которой является семья Аркадия Ротенберга. "Авангард-Виларти" является владельцем 66,65% в ООО "Инвестиционный Союз Лыбидь", которое, в свою очередь, владеет торгово-развлекательным центром Ocean Plaza. Остальные 33,35% в "ИС Лыбидь" принадлежит компании Q Partners бизнес-партнера Василия Хмельницкого Андрея Иванова.

Аркадий Ротенберг считается другом российского диктатора Владимира Путина. Он называл себя владельцем дворца под Геленджиком. В Украине Ротенберг находится в розыске.

Ранее OBOZ.UA также публиковал позицию "Ланита Инвест". В компании уверены, что действительно действуют в интересах Украины.

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