Нацбанк выпустил "новые деньги": как выглядят 5 грн с уникальным дизайном

Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету в 5 грн. Она посвящена режиссеру, представителю волны украинского поэтического кино Сергею Параджанову.

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Об этом сообщили в самом Нацбанке. Там отметили:

тираж монеты составил до 7 500 штук;

изготовлена монета ​​из серебра 925 пробы.

"В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения художника. В его честь Национальный банк с 4 сентября 2024 года вводит в обращение памятную монету "Сергей Параджанов". Она продолжает серию "Выдающиеся личности Украины" и является символом непокоренности, творческой свободы и вечного поиска истины Сергеем Параджановым, наследие которого до сих пор живет в каждом кадре, в каждой сцене", – говорится в сообщении.

Как выглядит новая монета

На аверсе (лицевой стороне) монеты на зеркальном фоне размещено стилизованное изображение плода граната в разрезе, его зерен. Представленный образ – "это своеобразная аллюзия обнаженной души маэстро, в которой огромное место было отведено Украине, где он некоторое время жил и работал".

На реверсе (обратной стороне) представлен стилизованный портрет Сергея Параджанова, а также коллаж из фрагментов его работ. Вверху над композицией надписи:

"Сергей Параджанов";

"100".

Где можно купить монету

Купить памятные монеты "Сергей Параджанов" можно с 10 сентября 2024 года в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. Кроме того, продавать ее будут в банках-дистрибьюторах:

Укргазбанк;

Таскомбанк;

ПриватБанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

"Реализация банками-дистрибьюторами будет производиться постепенно по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ", – рассказали в Нацбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года, – различных номиналов. Цель – оптимизация номинального ряда. Впрочем, разбогатеть на таких копейках не получится – из-за того, что они были выпущены большими тиражами и из обычных материалов, дорогими и коллекционными эти монеты не станут.

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