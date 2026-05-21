Нацбанк выпусил новые 2 грн: кто на них изображен

Нацбанк выпустил новую монету в 2 грн. Она посвящена Симону Петлюре – одному из проводников украинского национально-освободительного движения.

О выпуске монеты сообщили в самому НБУ. Там напомнили:

В 2026 году исполняется столетие со дня гибели Петлюры от пули большевистского агента.

В связи с этим монета получила название "100-летие дня памяти Симона Петлюры".

"Чтобы почтить память выдающегося государственного, военного и политического деятеля, председателя Директории Украинской Народной Республики и Главного атамана войск УНР Симоны Петлюры, мы вводим в обращение новую памятную монету", – говорится в сообщении.

Как выглядят новые 2 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) на зеркальном фоне изображен стилизованный портрет Симона Петлюры. Слева – элемент нашивки из его френча в виде ветки.

На реверсе (обратной стороне) – художественная композиция с элементами символики УНР. Так:

В центре изображен тризуб – нарукавный знак образца 1919 года.

По кругу – надпись "100-летие Дня памяти Симона Петлюры" и венок из грамоты Петлюры с надписью "УНР".

Что известно о монете

Номинал – 2 грн.

Тираж каждой – до 50 000 штук.

Продаваться монеты будут сувенирном паковании.

Купить же монеты можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 26 мая. А также в банках-дистриб’юторах (о чем они сообщат отдельно):

Укргазбанк;

ПриватБанк;

Таскомбанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

"О старте продаж узнавайте на сайтах банков", – сообщили в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 10 грн. Ожидается, что она появится в июне и получит название "30 лет Конституции Украины".

