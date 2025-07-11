Нацбанк продает серебряную 1 грн с особым дизайном: как выглядит

Нацбанк анонсировал на 15 июля продажу инвестиционную серебряную монету в 1 грн – по 2 653 грн за штуку. Монета называется "Архистратиг Михаил", а купить каждый желающий сможет всего 1 штуку.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:

Монеты, которые выставят на продажу, были отчеканены в 2025 году тиражом 30 тыс. экземпляров.

Сама монета появилась в 2020 году.

Как выглядит 1 грн с уникальным дизайном

На аверсе монеты (лицевой стороне) размещены малый Государственный Герб Украины и надпись "Национальный банк Украины". Также на нем изображен:

Эмблема НБУ – в восьмиугольном картуше на щите.

Номинал.

Год чеканки.

Обозначения металла, его пробы и массы в чистоте.

На реверсе монеты (обратной стороне) изображен Архистратиг Михаил – архангел, который является одним из самых почитаемых библейских персонажей. А кроме того, надпись "... За нас и души праведных, и сила архистратига Михаила" (строки из поэмы Т. Г. Шевченко "Гайдамаки").

Что известно о монете

Монета отчеканена из серебра 999,9-й пробы.

Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.

Гурт – рифленый.

Что такое инвестиционные монеты

В целом же, инвестиционные монеты, рассказали в Нацбанке, предназначены для вложения средств – в том числе, частными лицами. При этом такие монеты:

Являются платежным средством платежа.

Относятся к категории банковских металлов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, дизайн монет в 1 и 2 грн в ближайшее время менять не будут. Причем даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Однако полностью от этой идеи в НБУ также не отказались – ожидается, что в будущем к этому вопросу там все же вернутся.

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