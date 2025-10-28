Нацбанк продает особенные 5 грн: как выглядит уникальная монета

Нацбанк продает памятную монету номиналом 5 грн, посвященную многоцелевому дрону Vampire. Реализуется она в лимитированным количестве: 1 штука в одни руки.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: стоимость монеты составляет 178 грн.

"Vampire" зарекомендовал себя как высокоэффективное средство точечного поражения, дистанционного минирования и гуманитарной помощи. Его активно используют ведущие подразделения сектора безопасности и обороны Украины, а более миллиона проведенных операций свидетельствуют о его эффективности и боевой надежности", – говорится в описании монеты.

Как выглядит особенная монета

На аверсе монеты (лицевой стороне) изображена изуродованная поверхность земли с характерными кратерами от взрывов. В левой части композиции размещены окопы. Справа – подбитый пылающий вражеский танк. Вверху – зависший в полете силуэт дрона Vampire.

На реверсе монеты (обратной стороне) изображен гексакоптер Vampire – в полете при сбросе боеприпаса. Фоном служит стилизованное облако с молниями, "символизирующими мощь, скорость и неотвратимость ударов, наносимых этим беспилотником". В верхней части монеты – надпись VAMPIRE.

Что известно о монете

Материал чеканки – нейзильбер (сплав меди, никеля и цинка).

Тираж – 50 тыс. штук.

Гурт – рифленый.

Продается монета будет в сувенирной упаковке.

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк запустил сбор монет разных номиналов – как копеек, так и гривен. Длиться он будет по 28 ноября – в рамках проведения благотворительной акции для помощи животным, пострадавшим от войны.

