Нацбанк продает 500 грн с уникальным дизайном: купить можно ограниченное количество

Национальный банк проводит реализацию памятной банкноты, посвященной 300-летию со дня рождения украинского философа Григория Сковороды. Ее номинал составляет 500 грн. Цена – 541 грн. При этом продажа лимитирована – купить каждый покупатель сможет только 10 купюр.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили, что банкнота:

выполнена по образцу 2015 года;

имеет размер 75 x 154 мм;

была введена в обращение в 2022 году;

продается в специальном конверте.

Тираж купюры – 20 000 штук. При этом на складе осталось чуть более 670 банкнот.

"Памятная банкнота номиналом 500 грн образца 2015 введена в обращение к 300-летию со дня рождения Григория Сковороды – уникальной, неординарной, яркой личности, творчество которого остается актуальным на протяжении веков. Философ считал, что главное в жизни есть ощущение свободы. Сегодня весь мир видит, на что способны украинцы, чтобы защитить свою свободу, за которую украинский народ платит очень высокую цену", – говорится в описании купюры.

Как выглядят особые 500 грн

Основным элементом лицевой стороны купюры является портрет Григория Сковороды. Справа от него расположен силует философа и надпись "300 Мир Сковороды".

На обратной стороне расположено изображение здание Киево-Могилянской академии.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в мае Нацбанк намерен выпустить сразу две новые памятные монеты в 5 грн. Они будут посвящены представителям украинского духовно-культурного и литературно-художественного поколения 20-х и 30-х годов XX века – Расстрелянного возрождения – Николаю Хвылевому и Юлиану Шполу.

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