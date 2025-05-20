Нацбанк продает 100 грн с уникальным дизайном: монета отчеканена из золота

Национальный банк продает памятную золотую монету в 100 грн – по 150 972 грн за штуку. Она посвящена античной достопримечательности – Херсонесу Таврическому, городу-государству на юго-западном побережье Крыма, основанном в 422-421 годах до н.э., который чеканил собственную монету. Продажа лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 4 монет.

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Об этом сообщают в самом НБУ. Там отмечают:

Монета отчеканена из золота 900 пробы.

Год чеканки – 2009.

Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.

Гурт – с секторальным рифлением.

Общий тираж – 3000 штук.

На складе осталось 522 монеты.

Как выглядят 100 грн с уникальным дизайном

На аверсе монеты (лицевой стороне) в верху размещены малый Государственный Герб Украины и надпись "Национальный банк Украины". Внизу:

номинал;

обозначение металла, его проба, масса в чистоте;

логотип Монетного двора Национального банка Украины;

год чеканки монеты.

В центре монеты изображен фрагмент древнего сооружения и сигнальный звон. А также – на фоне меандрового орнамента:

античные монеты Херсонеса;

светильник.

На реверсе (обратная сторона) изображены остатки древней постройки Херсонеса. А также собор Святого князя Владимира, "построенный в средние XIX в. над руинами средневекового храма, в котором, предположительно, крестился князь Владимир". Вверху – надпись полукругом "Херсонес Таврический".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в мае в Украине должны появится две новые памятные монеты. Они будут посвящены представителям украинского духовно-культурного и литературно-художественного поколения 20-х и 30-х годов XX века – Расстрелянного возрождения – Николаю Хвылевому и Юлиану Шполу. Обе монеты будут номиналом 5 грн.

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