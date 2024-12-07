Нардеп купила дом в США почти за 15 млн грн: недвижимость оформили на двоих с мужем

Глава депутатской фракции "Голос" в Раде Александра Устинова 6 декабря 2024 года задекларировала приобретение дома в США площадью более 170 кв.м. Стоимость недвижимости – почти 15 млн грн.

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Об этом OBOZ.UA узнал изучая декларации чиновников и политиков. Дом Александра Устинова вместе с мужем Алексеем Яциком приобрела еще 26 ноября. На декларирование согласно закону у нее было в 10 дней, информацию об изменении в имущественном состоянии опубликовали 6 декабря.

Речь идет о доме, вероятно, в Техасе, площадью 173 кв.м. Его стоимость составляет 14,9 млн грн. Это около 364 тыс. долларов. Для дома такого в этом Штате это рыночная стоимость. Устинова также оформила кредит на 30 лет от DHI Mortgage-Loan Servicing на 10,7 млн. грн. в день оформления дома (речь идет об ипотеке).

В Киеве Устинова владеет квартирой площадью 141,2 кв.м пополам со своим мужем. 29 марта 2022 года Алексей Яцик приобрел дом площадью 321 кв.м в США. В США также проживает дочь народного депутата.

Ни размер его зарплаты, ни сохранение Устинова не декларирует. Муж народного депутата с 2020-го, как говорится в декларации жены, отказывается предоставлять информацию о размере своей заработной платы. В декларации за 2017 год (тогда Устинова работала в общественной организации "Центр противодействия коррупции") указано и место работы, и заработок ее мужа.

Так, в IT-компании "Икс.Коммерс Девелопмент Сентер" (сейчас это юрлицо закрыто) он зарабатывал в среднем около 119 тыс. грн в месяц. Это около 4,5 тыс. долларов (курс за 2017-й). В следующем году Устинова указала среднюю зарплату мужчины в 151,6 тыс. грн в месяц (эквивалент уже 5,1 тыс. долларов).

С 2020-го Яцюк данные предоставлять закончил. Согласно информации, указанной на своей странице в linkedin, еще с 2019-го он начал работать в США (город Остин, Техас) в одной из крупнейших компаний отрасли – Adobe Systems. Яцюк по-прежнему занимается разработкой программного обеспечения.

Если предположить, что муж народной депутатки не может указывать свою зарплату из-за контракта с американской компанией (размер зарплаты может быть коммерческой тайной), объяснить, почему в декларации нет никакой информации ни о сбережениях Яцюка, ни о стоимости недвижимости, которую он приобрел в США, тяжело.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине проводят проверку всех представителей органов власти, во время полномасштабной войны получивших инвалидность. Речь идет о 1146 человек. Проверку решили провести после скандалов по коррупции в медико-социальных экспертных комиссиях (МСЭК).

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