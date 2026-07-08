Налоги для индивидуальных предпринимателей в Украине могут кардинально измениться: что будет со второй и третьей группами

В Украине готовят реформу для "ФОП" (физических лиц-предпринимателей) второй и третьей групп. Среди изменений – пересмотр правил уплаты налогов для бизнеса, постепенное изменение упрощенной системы и введение единых требований в отношении НДС для большего числа предпринимателей. Отмечается, что эти нововведения являются одним из условий получения Украиной следующих траншей финансовой помощи от Европейского Союза (ЕС).

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Об этом рассказала заместитель министра финансов Светлана Воробей, пишет Finclub. По её словам, Украина должна выполнить ряд условий, согласованных с европейскими партнёрами. Одним из них является постепенное реформирование упрощенной системы налогообложения и унификация правил для различных категорий налогоплательщиков.

Изменения не ограничатся только индивидуальными предпринимателями

В Министерстве финансов подчеркивают, что реформа предпринимателей станет лишь первым этапом более масштабного обновления налоговой системы. Сейчас ведомство работает над законопроектом, предусматривающим изменения в администрировании НДС. Планируется переход к риск-ориентированной модели контроля, что должно сделать проверку налоговых накладных более эффективной и одновременно уменьшить количество необоснованных блокировок.

В Минфине поясняют, что реформа будет проходить в два этапа. Сначала планируется усовершенствовать нынешнюю систему контроля, чтобы эффективнее выявлять налоговые махинации и так называемые "скрутки". Второй этап будет связан с дальнейшей интеграцией Украины в ЕС и внедрением европейских правил администрирования НДС.

Как может измениться НДС

Особое внимание правительство уделяет вопросам налога на добавленную стоимость для предпринимателей. В настоящее время предприниматели третьей группы имеют право работать по двум вариантам:

уплачивать 5% единого налога без НДС;

или выбрать ставку 3% с отдельной уплатой НДС.

В то же время в рамках будущей реформы могут быть пересмотрены действующие льготы и правила применения НДС. Председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев поддержал необходимость выполнения обязательств перед международными партнерами.

По его словам, лимиты по применению НДС должны быть одинаковыми для всех налогоплательщиков. В то же время он считает, что практическое введение таких норм целесообразно отложить до завершения войны и заключения мирного соглашения.

Какие варианты обсуждались ранее

Идея расширить применение НДС для физических лиц-предпринимателей обсуждается уже давно. В ходе переговоров между украинским правительством и представителями Международного валютного фонда (МВФ) стороны рассматривали возможность отложить соответствующие изменения до 2027 года.

Изначально правительство предлагало ввести обязательную уплату НДС для всех "ФОП" с годовым доходом свыше 1 миллиона гривен. Впоследствии это предложение было пересмотрено, и порог планировали повысить до 4 миллионов гривен в год. Несмотря на это, соответствующий законопроект до сих пор не был внесен в Верховную Раду, а окончательные параметры будущей реформы пока остаются предметом обсуждения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские "ФОПи" имеют ряд обязательств перед налоговой службой. В частности, в июле они должны уплатить единый социальный взнос (ЕСВ) за второй квартал года, подать полугодовую отчетность, а те из них, у кого есть наемные работники, — налоговый расчет за 2-й квартал.

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